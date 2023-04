EN IMAGES - France Bleu Live Festival 2023 : revivez la troisième journée aux 2 Alpes avec Jenifer

Ce jeudi 20 avril, c'est Jenifer qui a clôturé le France Bleu Live Festival 2023 avec un concert intimiste et plein d'énergie. Jenifer c'est cinq millions d'albums vendus et vingt ans de carrière, des titres inoubliables qui ont fait son succès et une tournée pour son nouvel album intitulé "N°9" (son neuvième album) . Jenifer était l'invitée de l'émission "Décibels " avec Emilie Mazoyer et de Christophe Chardon dans Côté Culture. Retour sur une journée mémorable.

Le concert en images

Jenifer au France Bleu Live Festival aux 2 Alpes, le jeudi 20 avril 2023 © Radio France - Christian Arnal

Côté coulisses

Tous n'ont pas eu la chance d'avoir leurs places de concert, France Bleu Isère avait gardé 20 places pour une colonie de vacances des 2 Alpes. On était là pour faire la surprise au ados et jeunes enfants.

Et pour le plus grand plaisir des yeux, retrouvez les temps forts de l'événement.

