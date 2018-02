Poitiers, France

"Ça nous rend un peu nostalgique" affirme David. C'est une plongée dans l'adolescence pour ces trentenaires qui ont bien connu l'époque de Pac-man ou encore de Space Invaders et Mario. "On y jouait oui mais c'était chez les copains souvent !" affirme Christophe.

La star c'est bien sur le jeu Pacman apparu dans les années 80. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Et les graphismes parfois moins travaillé ça n'arrête pas les plus jeunes : " non au contraire c'est cool !" Mais pour Aurélien il y a en effet eu de l'évolution depuis :" c'est vrai que là en regardant les premières versions, on se dit qu'il y a eu du chemin depuis."

Pas évident de gagner. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Une compétition est même organisée. Le but trouver la personne la plus douée au jeu Pac-man sorti des années 80. Le vainqueur sera dévoilé le 24 février.