EN IMAGES : Harry Potter et des artisans du verre s'invitent à la cité des Loisirs d'Amnéville

Depuis samedi matin et jusqu'au 3 janvier prochain, la Cité des Loisirs d'Amnéville accueille "La féerie du verre", un événement qui met à l'honneur des artisans du verre, autour de la saga Harry Potter. Plusieurs animations sont proposées aux enfants, mais aussi des œuvres et des goodies inédits.

Quand l'artisanat du verre se mélange à la magie d'Harry Potter. Depuis hier et jusqu'au début du mois de janvier, la cité des loisirs d'Amnéville accueille un événement baptisé "La Féérie du Verre". Des artisans de l'entreprise Arribas, qui travaillent en temps normal pour les magasins des parcs Disneyland partout dans le monde, exposent leurs productions et proposent des animations au sein de l'Emax Events Factory.

Parmi les goodies proposés aux passionnés, il y a ces chopes de bière à l'effigie de Poudlard, la célèbre école de sorcellerie © Radio France - Jules Hauss

Des décorations inédites

Depuis un an, les verriers d'Arribas sont spécialisés dans les productions de la licence Harry Potter. L'occasion de montrer leur savoir-faire, et de proposer des décorations inédites aux passionnés. "C'est incroyable de voir tous ces objets qui ressemblent à ceux qu'il y a dans les films", témoignent Elias, un jeune passionné venu avec sa maman Murielle, elle aussi fan de la saga.

Plusieurs dizaines d'objets en verre sont exposés à l'entrée du magasin, pour garnir la décoration des fans © Radio France - Jules Hauss

Chope de bière, fiole de potion magique, boule de Noël... Toutes ces décorations et gadgets fascinent Elodie et Adrien, un couple de mordus de l'univers du plus célèbre des sorciers. Seul problème : "On n'a déjà plus de places, il va falloir pousser les murs... Si on continue d'acheter, on va devoir déménager" rigole Adrien.

Sablage du verre et bébé dragon

Trois animations sont également proposées aux enfants, pour leur faire découvrir les techniques de l'artisanat du verre. Ils peuvent assister au soufflage de citrouille en verre, graver des fantômes sur les vitres d'une lanterne, ou encore... plonger les mains dans une machine pour sabler des petites plaques illustrées.

Un jeune passionné manie un aspirateur pour sabler des plaques en verre. © Radio France - Jules Hauss

Cape de sorcier sur les épaules, Romain anime, lui, un stand où les enfants transforment des oeufs... en dragon. "C'est génial de voir les étoiles dans les yeux des enfants quand ils découvrent leur petit dragon avec des ailes colorées".

Sur ce stand, on trouve des potions magiques et des bébés dragons © Radio France - Jules Hauss

"C'est pour nous un moyen de faire découvrir notre art au grand public, se réjouit Grégory Viseux, le directeur d'Arribas France. On leur montre à la fois des pièces inédites, comme cette incroyable reproduction du château de Poudlard, exposée pour la première fois ici (voir photo en Une de l'article). Mais on est aussi dans l'interaction et l'expérientiel, pour ouvrir ce métier de niche au public".

Le dragon de verre sorti de l'œuf © Radio France - Jules Hauss

L'entrée est gratuite. Un stand d'arcade, avec des jeux vidéo à l'effigie de la saga est également proposé sur place.

Jusqu'au 31 octobre, les animations et la décoration sont centrées sur Halloween... Avant de changer de décor et de basculer sur le thème de Noël. L'occasion pour les passionnés de revenir une deuxième fois.