EN IMAGES - Haute Folie : "Les concurrents vont être gâtés !"

La quatrième édition de la Haute Folie a lieu ce dimanche 18 septembre. Cette course où les participants gravissent des obstacles et affrontent le boue est organisée sur un nouveau site entre Sideville et Martinvast.

La piscine allemande de la Seconde Guerre mondiale récemment mise au jour et restaurée est une des pièces maîtresses du parcours.

"La boue sera au rendez-vous," assure André Picot, président de Martinvast Festivités et organisateur de la Haute Folie, "les premiers concurrents vont faire suffisamment de pataquès pour qu'il y ait de la boue assez rapidement." Cette année, le parcours a dû être entièrement redessiné puisque le course change de site. Elle a désormais lieu entre Sideville et Martinvast.

La piscine allemande : pièce maîtresse du parcours

Passage obligé : la piscine allemande. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Certains la redoutent déjà. "Avec les baignoires, la rampe, tout ça, bon il va falloir y aller," se résigne Flavie, en repérage la veille du départ. "On a rénové la fameuse piscine qui aujourd'hui est totalement pleine d'eau," indique André Picot, "ils vont franchir trois fois la piscine !" L'étape fait partie de la section sur le thème du Débarquement du parcours. À côté, un campement américain de la Seconde Guerre mondiale reconstitué par trois associations de passionnés. Les spectateurs qui peuvent suivre la course sur un circuit prévu pour eux, vont donc pouvoir échanger sur cette fameuse piscine qui vient d'être restaurée et sur la période avec des bénévoles qui animent la mise en place.

Le campement américains du Débarquement est reconstitué par des associations. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

"On va pouvoir s'amuser, voire s'éclater !"

De drôles de chevaux sont apparu sur le village de la course. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les deux autres sections du parcours ne sont pas en reste. Une thématique autour du cheval est prévue et une troisième partie sous-bois. Il y deux courses adultes de 8 kilomètres avec 50 obstacles. La course élite est chronométrée mais pas la populaire qui présente aussi l'avantage d'avoir un raccourci avec une options de 6 kilomètres et seulement 40 obstacles. En parallèle, les jeunes se répartissent dans quatre courses.

Quel que soit le choix des concurrents, les organisateurs n'ont pas ménagé leur peine dans l'élaboration des obstacles.

Impossible de faire le parcours sans grimper. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Attention à l'eau en-dessous ! © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Il va aussi falloir ramper... © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Et ramper plus d'une fois ! © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

"C'est un parcours super intéressant et convivial, on va pouvoir s'amuser, voire s'éclater ! C'est l'objectif !" conclut André Picot. Les départs s'échelonnent toute la matinée à partir de 9h30. Les bénéfices de la course iront aux pupilles des sapeurs-pompiers et à des associations locales.