EN IMAGES - Illuminations spectaculaires pour les 90 ans de la gare de Limoges

La gare de Limoges Bénédictins parée d'un habit de lumières spécial, pour fêter ses 90 ans. Un spectacle son et lumières a été présenté ce jeudi soir et sera reconduit vendredi 17 et samedi 18 mai, de 22h30 à 00h30.