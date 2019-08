EN IMAGES - Ils ont appris le métier de clown à Tournon Saint Martin

Pendant une semaine, une dizaine de clowns étaient en résidence dans la petite commune de Tournon Saint Martin (Indre). Les stagiaires ont appris ou améliorer leur jeu, avant de se donner en spectacle ou d'intervenir dans les écoles et les hôpitaux.

Une semaine à faire le pitre. À Tournon Saint Martin (Indre), une dizaine de personnes participent à un stage intensif de 6 jours pour apprendre à faire le clown. Objectif : apprendre ou perfectionner son jeu d'acteur avec un nez rouge. Certains d'entre eux interviennent parfois dans des hôpitaux ou dans les maisons de retraite pour faire sourire les enfants malades ou les personnes âgées.

Les stagiaires ont passé six jours sur scène. © Radio France - Justine Dincher

Des débutants et des experts

C'est la deuxième année que Véronique participe à ce stage. L'an dernier déjà, ça avait beaucoup aidé cette habitante de Tournon Saint Martin. "Je suis aide-soignante et cela m'aide dans des situations conflictuelles avec certains patients à dédramatiser les choses, avec le rire", explique Chantal qui est la seule stagiaire locale, les autres venant principalement de la région parisienne.

Jérôme, seul homme de la troupe, participe pour la première fois, il "créé, invente, s'amuse et trouve de nouveaux chemins à prendre face à certaines situations".

Les participants à ce stage sont débutants ou experts "clowns". © Radio France - Justine Dincher

Un jeu qui désinhibe

Aider à mieux se connaître, à se dépasser... Chantal est clown depuis plus de 20 ans. Elle aime désormais se donner en spectacle : "Il n'y a d'ailleurs pas que les spectacles ! On intervient aussi dans des conférences, des maisons de retraite, des hôpitaux. C'est stimulant pour les personnes que l'on rencontre et pour nous même parce qu'on joue sans filtre, sans filet. Il n'y a pas de censure."

Quand on est clown, on lâche les chiens" — Chantal, clown depuis plus de 20 ans

Sur scène, c'est Patricia, l'organisatrice du stage, qui dirige tout le monde : "On essaie de partir de nos fragilités, de nos forces, pour étirer tout cela et s'en amuser aussi". Pour clôturer leur stage, les 10 clowns feront les pitres devant un vrai public.

► Spectacle à la salle de spectacle de Tournon Saint Martin, vendredi 2 août, à 20 heures 30. Entrée payante.