EN IMAGES - La Chartreuse de Neuville, plus gros chantier après Notre-Dame-de-Paris

Le Festival Labora Tori mettait à l'honneur ce vendredi et ce samedi les artisans qui restaurent la Chartreuse de Neuville, près de Montreuil, dans le Pas-de-Calais. Menacé par la mérule, un champignon qui s'attaque au bois et à la pierre, le monument reprend peu à peu des couleurs.

Ils sont tailleurs de pierre, couvreurs, menuisiers, charpentiers ou même vitraillistes… Sur le chantier de la Chartreuse de Neuville, les artisans s'activent pour restaurer l'édifice de 18 000 mètres carrés. La première édition du festival Labora Tori a donc voulu leur donner un coup de projecteur ce vendredi et ce samedi lors d'un week-end portes ouvertes.

Les couvreurs découpent les ardoisent en attendant les visiteurs. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Dans une petite salle en brique, Olivier et Rodrigue découpent des ardoises avec un marteau. Lucien, 5 ans, et Zachary, 6 ans, s'approchent timidement. Ils ont fait la route depuis Calais avec leur grand-mère. "C'est quoi votre métier ?", demande Zachary doucement. "Mon métier, c'est couvreur de toit. Viens, je vais tout t'expliquer". Olivier Battais, artisan couvreur et chef d'entreprise, prend alors ses outils et se lance dans une explication très ludique de son quotidien.

Expliquer aux gens, qui plus est à des enfants, ce qu'on fait, c'est à la fois gratifiant et nécessaire. On fait un métier où on a beaucoup de mal à trouver des jeunes. On espère leur donner envie, ou au moins les sensibiliser. Olivier Battais, couvreur

Une quinzaine d'artisans, tous issus des Hauts-de-France

Parmi les artisans présents, tous viennent de la région : certains sont basés à Étaples, juste à côté, d'autres sont du bassin minier ou encore de la métropole lilloise. "On est entre ch'tis", plaisante Rodrigue, un couvreur de 23 ans en apprentissage.

Comme beaucoup des artisans présents sur le chantier, Olivier a aussi un attachement particulier à la Chartreuse. "Je préfère travailler ici qu'à Notre-Dame-de-Paris par exemple. Les chantiers de ma région, ça me touche, c'est ça que je préfère. On partage notre savoir-faire, on participe à la restauration de notre patrimoine local. Et puis, quand on est d'ici, on sent davantage les monuments. Ça _donne beaucoup de sens à notre métier_".

Olivier Battais explique à une famille comment protéger le toit de la Chartreuse. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Olivier Battais, artisan couvreur et chef d'entreprise Copier

Juste à côté, Christophe montre à un groupe de visiteurs comment découper le verre pour fabriquer un vitrail. Lui aussi est très attaché à la Chartreuse : "C'est un chantier qui a une âme, c'est ça que j'adore. Et puis il y a une fierté de travailler ici, on apporte un peu notre pierre à l'édifice. Alors faire visiter ce chantier, ça ne peut être que magique." Au total, plus de 550 visiteurs ont pu participer au festival.

Tout au long du bâtiment principal, des photos des artisans du chantier sont affichées. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

La mérule, le champignon qui menace l'édifice

Même si la Chartreuse reprend des couleurs depuis le début du chantier en 2016, la fin des travaux n'est pas prévue pour tout de suite. "Il n'y a pas eu de travaux pendant une trentaine d'année. Quand on est arrivé, l'édifice était très mal au point, il menaçait de s'effondrer parce que la mérule c'est un champignon qui s'attaque au bois mais aussi à la pierre, ça fait des carnages. Donc ce chantier, c'est une course contre la montre, c'est le chantier de la dernière chance", explique Olivier Battais.

Une nouvelle phase de travaux, qui durera un an, doit d'ailleurs bientôt commencer pour éradiquer la mérule à l'intérieur du bâtiment principal. "L'ensemble fait quand même 18 000 mètres carrés donc on en a encore pour des années", explique Pierre Brahic, l'assistant maître d'ouvrage, qui fait le lien entre le maître d'ouvrage, l'équipe de maîtrise d'œuvre et les équipes du chantier.

A cause de l'humidité, certains murs en pierre de la Chartreuse sont teintés de vert. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Même en chantier, la Chartreuse de Neuville reste accessible au public : d'avril à novembre pour les visites individuelles et toute l'année sur réservation pour les visites de groupe.