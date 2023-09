EN IMAGES. Journées du Patrimoine : le bloc opératoire d'Auxerre aussi ouvre ses portes au grand public

Les instruments sont les vrais, mais le patient est un mannequin. Et pour cause, dans le bloc opératoire ce samedi, la foule autour de la table d'opération est inhabituelle : une quinzaine de curieux écoute avec attention les explications des chirurgiens, mobilisés ce jour-là pour faire visiter leur lieu de travail, plus que confidentiel en semaine. "Là il y a le pouls, il y a la saturation d'oxygène, la tension... et tout un tas d'autres paramètres", détaille par exemple Baptiste Borraccino, le doigt tourné vers les écrans.

Les explications devant le tableau du planning des (fausses) opérations du jour. © Radio France - Steven Gouaillier

Pour les Journées du Patrimoine, l'hôpital d'Auxerre a décidé pour la première fois d'ouvrir les portes du bloc au grand public. 14 groupes au total se relayent samedi et dimanche, pour un total d'environ 150 personnes, inscrites au préalable pour cette grande première. Visite de l'unité de chirurgie ambulatoire, de la salle de réveil, explications sur les instruments ou le parcours méthodiquement suivi pour chaque patient... tout est expliqué au fur et à mesure de la déambulation.

"Un rêve de jeunesse"

Et les échanges ne manquent pas entre les professionnels et le groupe de ce samedi matin, couvert comme il se doit de charlottes, surchaussures, masques et combinaisons. "J'ai 82 ans et j'ai toujours rêvé d'être chirurgien donc c'est un rêve de jeunesse, se réjouit Jean-Marie. C'est la première fois que je visite et je trouve ça passionnant".

Le rêve professionnel est sans doute moins formalisé pour Clément, 13 ans, qui se dit impressionné "surtout par les lumières, c'est très très éclairé je trouve. Mais c'est sur que ça doit faciliter, parce que voir dans le corps c'est pas n'importe quoi !". A côté de lui, sa mère Vanessa salue "une super visite. On se rend compte concrètement de l'espace, comment on circule autour de la table d'opération. Le chirurgien, la caméra, les pinces... tout ça je ne connaissais pas".

Revue de détail des instruments à disposition des chirurgiens. © Radio France - Steven Gouaillier

De quoi satisfaire le guide d'un jour Baptiste Borraccino : "c'est aussi le retour des patients, qui à chaque fois disent que leur accueil a été bienveillant. Je trouve que c'est mettre en avant les métiers de l'hôpital sous un angle plus positif que 'on manque de lits, on manque de personnel'...".

Des groupes d'une quinzaine de personnes se relayent dans le bloc. © Radio France - Steven Gouaillier

Une deuxième édition ?

Cette première a d'ailleurs été organisée "pour désacraliser, poursuit le chirurgien, il y a pas mal d'inquiétudes quand on on va avoir une intervention. On sait qu'il y a une période où l'on va perdre le contact, il y a ce qui relève du fantasme, 'est-ce que je vais me réveiller', 'est-ce qu'on va me voir tout nu tout le temps'... toutes ces questions que l'on n'ose pas forcément poser, au moins là on peut le faire."

Et après tout, "l'objectif des Journées du Patrimoine, c'est aussi de montrer des endroits qui ne sont pas accessibles normalement", sourit Baptiste Borraccino. "On a pensé que ça pourrait intéresser et manifestement c'est le cas puisque tous les rendez-vous ont été pris très en amont. Si ça plaît, on pourra privilégier les personnes qui sont en attente pour l'année prochaine". Le rendez-vous est (presque) pris.