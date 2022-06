Les festivités pour le 70e anniversaire du règne d'Elizabeth II se poursuivent au Royaume-Uni. A Londres ce vendredi, le reine n'a pas assisté à la messe à la cathédrale Saint-Paul. En revanche, le Prince Harry et sa femme Meghan Markle, exilés aux Etats-Unis depuis deux ans, étaient présents.

EN IMAGES - Jubilé de la reine Elizabeth II : Harry et Meghan présents à la messe

Le duc et la duchesse de Sussex, Harry et Meghan.

Si la reine elle-même était absente pour cette deuxième journée de son jubilé de platine, ce vendredi, la présence du Prince Harry et de son épouse Meghan n'est pas passée inaperçue lors de l'office religieux à la cathédrale Saint-Paul. Il s'agissait de la première apparition royale au Royaume-Uni du couple depuis son départ pour la Californie il y a deux ans. Ni Harry et Meghan n'avaient été conviés sur le balcon de Buckingham Palace jeudi, d'où la reine a été acclamée par des dizaines de milliers de Londoniens.

Le duc de Sussex, médailles militaires accrochées à la veste, et la duchesse, en robe blanc cassé, sont arrivés peu après 12 heures (heure française) sous les applaudissements - et quelques huées - sur les marches de la cathédrale. Le retour des "Sussex" avec leurs deux jeunes enfants pour les célébrations a fait couler beaucoup d'encre hostile, reflet d'une grande impopularité au Royaume-Uni depuis leur départ et leurs confessions fracassantes à la télévision américaine.

Depuis deux ans, les relations entre Harry, 37 ans, et William, 39 ans, deuxième dans l'ordre de succession au trône, sont quasi inexistantes. Elles ne sont guère meilleures avec son père le prince Charles, héritier de la couronne. Selon le biographe du couple, Omid Scobie, harry Et Meghan ont tout de même déjeuné jeudi avec les membres de la famille à Windsor, donnant l'occasion à la reine de rencontrer pour la première fois leur fille Lilibet, qui fête samedi son premier anniversaire.

Un lourd cérémoniel entoure cette cérémonie religieuse, avec gardes en uniformes traditionnels en rangs sur le parvis et sur les marches, et cloches sonnant en continu. L'événement, auquel assistent quelque 2.000 personnes, constitue l'un des temps forts des quatre jours de festivités.

à lire aussi Jubilé de platine de la Reine Elizabeth II : le programme des festivités au Royaume-Uni et à la télévision

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le duc de Sussex, médailles militaires accrochées à la veste, et la duchesse, en robe blanc cassé. © AFP - HENRY NICHOLLS

Dans les travées de la cathédrale Saint-Paul, les regard se tournent vers le couple. © AFP - PHIL NOBLE

Le Prince William et Kate Middleton, duc et duchesse de Cambridge. © AFP - MATT DUNHAM

Le Prince Charles, fils de la reine Elizabeth II, et son épouse Camilla Shand. © AFP - MATT DUNHAM

Le Premier ministre Boris Johnson était présent avec sa femme Carrie. © AFP - HENRY NICHOLLS

L'intérieur de la cathédrale Saint-Paul. © AFP - DAN KITWOOD