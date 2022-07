EN IMAGES - "Je suis très fier de lui" : Kendji Girac en concert en Dordogne enflamme le public et sa famille

Les premiers accords de guitare résonnent pile à l’heure et c’est 4 000 personnes qui se lèvent pour acclamer l’enfant du Périgord : "Kendji ! Kendji !". L'artiste révélé par The Voice, l'enfant du pays, a été acclamé pour son premier concert en clôture de la Fête du pain à Mensignac ce vendredi 15 juillet, lui qui venait au festival quand il était petit.

Denise, elle, reste assise. Elle a 84 ans, mais ça ne l’empêche pas d’être une très grande fan. A la main, elle tient vigoureusement un stylo à l’effigie de Kendji Girac, et ce n’est pas le seul objet qu’elle a : "J'ai une tasse de Kendji, j'ai le drapeau de Kendji, j'ai le poster de Kendji, ça pourrait être mon petit fils !"

C'est le père de Kendji Girac qui a convié toute la famille. © Radio France - Philippine Thibaudault

"On a de la chance d'être Périgourdins"

Ça pourrait même être l’amoureux de Françoise, elle en est complètement folle : "C'est un beau gosse, c'est tout! Il est magnifique! Je veux lui envoyer des baiser comme on dit chez nous!" C’est un concert particulier pour Kendji Girac et son public. Il est né et a grandi dans le Périgord. Il n’oublie pas d’où il vient, au micro, pour son entrée sur scène : "On a de la chance d'être Périgourdins. Merci d'être là tout le monde".

Denise est une grande fan de Kendji Girac : elle a même des objets à son effigie. © Radio France - Philippine Thibaudault

Dans le public, beaucoup sont de sa famille et ils ont tous quelque chose à dire, et même à chanter, comme Iliana, sa petite cousine, qui connait les paroles de ses chansons par coeur. Said, lui, ne dit rien. C’est finalement un copain qui le désigne du doigt et le pousse à parler. Said veut clarifier les choses. Il est son vrai oncle, celui par le sang : "Je l'aime, c'est mon neveu, je ne l'ai pas revu depuis trois ans".

Cette soirée est l’occasion de retrouvailles pour la famille de kendji Girac. Dans le public, il se murmure que le chanteur devait rester en Dordogne après le concert, pour prendre l’apéro avec sa très grande famille.

Beaucoup de membres de la famille de Kendji Girac sont venus le supporter. Au centre, en t-shirt vert et noir, son oncle. © Radio France - Philippine Thibaudault