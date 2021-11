EN IMAGES - L'affiche de la semaine du Golfe 2023 dévoilée

Pour cette édition, qui sera un peu celle de la renaissance de la semaine du Golfe après l'annulation de 2021, Gildas Flahault, créateur de toutes les affiches depuis les débuts en 2001, a voulu "mettre en valeur une jeune femme, libre, indépendante, fière qui manœuvre son bateau comme elle mène sa vie". Les différents navires du plus petit jusqu'au plus grand, qui composent l'armada de cette semaine, sont également illustrés par l'artiste dont on connait l'attachement profond au Morbihan et au monde maritime.

Gildas Flahault devant sa toile © Radio France - DR

La 12e édition de la Semaine du Golfe se tiendra du 15 au 21 mai 2023 dans le splendide décor naturel de la Petite Mer (Mor Bihan en breton). Plus d'un millier de bateaux traditionnels sont attendus.