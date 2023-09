EN IMAGES - L'Alsacien Jérôme Jaeglé termine deuxième au Bocuse d'Or France

L'Alsacien Jérôme Jaeglé, chef du restaurant L'Alchémille à Kaysersberg, se classe deuxième lors de la sélection du Bocuse d'Or, ce vendredi au Grand Palais éphémère à Paris. Six chefs se sont affrontés dans cette joute culinaire. Le vainqueur, Paul Marcon, de Saint-Bonnet-le-Froid, représentera la France en 2025 lors de la Grande Finale. le chef haut-rhinois avait remporté l'épreuve en 2011.

ⓘ Publicité

Le concours Bocuse d'Or , créé en 1987, est présenté comme les Jeux olympiques de la gastronomie. Et ce vendredi, l'ambiance était digne d'une compétition sportive, avec musique et cornes de brume, spectateurs et supporters, chaque concurrent travaillant sous les regards, les caméras et les smartphones. Le Bocuse d'Or est d'ailleurs très présent sur les réseaux sociaux.

Les chefs avaient quatre heures pour réaliser deux recettes, comprenant une mise-en-bouche et un plateau. Pour tous : un produit commun, la truite rose, associée au chou-fleur, à la carotte et au fenouil. Et pour chaque concurrent, un coach et un second. Jérôme Jaeglé s'est associé à Jérôme Schilling, chef de l'Hôtel-restaurant Lalique à Lafaurie-Peyraguey en Gironde. Il était secondé en cuisine par Fabio Schumacher.

Les réalisations ont été dégustées et notées par un jury international de chefs.

"Mettre de l'Alsace dans les plats" - Jérôme Jaeglé

Jérôme Jaeglé a livré un magnifique plateau, dans lequel il avait souhaité "mettre de l'Alsace". Le chef avait notamment préparé sa truite rose avec du safran alsacien, de la livèche du jardin de Kaysersberg et une autre petite touche régionale : des spätzele.

Le plateau de Jérôme Jaeglé pour le Bocuse d'or France. © Radio France - Antoine Balandra

Dans le détail, ça donne, pour la mise en bouche : "Capucine, rillettes de truite d’Ardèche, chou-fleur, condiment des côtes à l’agastache. Ventrêche de truite d’Ardèche à l’huile de verveine puis travaillée en rillettes avec des feuilles d’agastache ciselées. Chou-fleur confit à l’huile de noisette, gratin de chou-fleur au Comté 18 mois, râpé de chou-fleur cru/frit."

Et pour le plateau : "Livèche, truite d’Ardèche en viennoise de pain, späetzle, sucs d’arêtes à la berce. »

Filets de truite d’Ardèche désarêtés et salés à la livèche, chemisés d’une farce charcutière et recouverts d’une viennoise de pain. Servi avec un jus d’arêtes de truite mouillé à l’extraction de carottes et quelques späetzle puis un sabayon à la berce."

Tous les détails (mais pas la recette ;) sur le post Instagram ci-dessous :

La France a remporté la grande finale du Bocuse d'Or en 2021 avec Davy Tissot, à l'époque chef étoilé de Saisons, le restaurant d'application de l'Institut Paul Bocuse.

loading