EN IMAGES - L'Amérique s'installe dans le Nord-Mayenne pour le Festival St Mars America

Chaussez vos santiags et mettez votre chapeau, la Mayenne devient américaine ce week-end des 16 et 17 juillet. Le Festival Saint Mars America revient à Saint-Mars-du-Désert dans le Nord-Mayenne pour deux jours de festivités à la sauce western et cowboys.