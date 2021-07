EN IMAGES - L'ancien commissariat rue de la Nuée Bleue à Strasbourg devient un hôtel 4 étoiles

Situé au 11 rue de la Nuée Bleue à Strasbourg, l'ancien commissariat est actuellement en pleine transformation et est en passe de devenir un hôtel 4 étoiles. Les travaux ont débuté à l'automne 2017 et prendront fin à l'hiver prochain. Le groupe qui exploite l'hôtel prévoit une ouverture pour le marché de Noël de Strasbourg.

La façade du 18ème siècle comme tableau d'entrée pour les futurs clients. © Radio France - Lauriane Havard

Fusion entre bâtiments historiques et modernité

Une fois entrés dans l'hôtel, les futurs clients seront happés par une cour lumineuse de 500m2. En face d'eux, se tient une façade colorée datant de 1732. Cette dernière a permis au groupe Sogeho, qui exploite l'hôtel, de trouver le nom de l'établissement : ce sera l'hôtel Léonor. "On s'est inspiré d'un personnage important qui a vécu ici entre 1725 et 1731, c'est le Maréchal Léonor du Maine de Bourg" raconte Stéphanie Scharf, responsable de la communication. Sur les côtés de cette façade historique, deux ailes modernes ont été construites, dans lesquelles seront prochainement aménagés les chambres et des espaces de vie.

Vue sur les parties modernes de l'hôtel Léonor. © Radio France - Lauriane Havard

Cette pièce accueillera le futur espace restauration et bar. © Radio France - Lauriane Havard

116 chambres, un restaurant et un bar

"On veut que ce soit un lieu ouvert à tous !" souligne Jean-Pascal Scharf, directeur général du groupe Sogeho, qui possède déjà plusieurs hôtels sur Strasbourg. Au total, 116 chambres composeront ce futur établissement hôtelier, qui disposera également d'un restaurant "bistronomique" et d'un bar. "On veut vraiment en faire un lieu de vie, pour la clientèle touristique et d'affaires, mais aussi pour les Strasbourgeois ! On pourra venir librement pour déjeuner ou boire un verre après le travail" précise Jean-Pascal Scharf. Des salles de séminaire seront aussi disponibles ainsi qu'une salle de sport dans les caves voûtées de l'hôtel !

Lieu insolite pour faire son sport, dans les caves voûtées de l'hôtel. © Radio France - Lauriane Havard

L'une des chambres standard de l'hôtel Léonor, avec salle de bain moderne. © Radio France - Lauriane Havard

Ici, une suite de l'hôtel, avec vue sur les toits et clochers de la rue de la Nuée Bleue. © Radio France - Lauriane Havard

Ouverture pour le marché de Noël

Après près de cinq ans de chantier et un investissement qui frôle les 25 millions d'euros, l'hôtel Léonor doit ouvrir à l'hiver prochain, pour le marché de Noël de Strasbourg. Pour y séjourner, il faudra compter entre 150 et 250 euros la nuit pour une chambre standard. Toutefois, le directeur du groupe Sogeho, Jean-Pascal Scharf, assure que ce sera un hôtel "au luxe décontracté" !