EN IMAGES- L'église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon dépose ses cloches

C'est un événement rarissime que l'on ne peut voir qu'une fois dans sa vie, s'enthousiasmaient plusieurs curieux ce mercredi, regroupés devant l'église Saint-Louis à La Roche-sur-Yon. Les cinq cloches de l'église ont été descendues de leurs beffrois à l'aide d'une grue. Les plus anciennes ont plus de 100 ans et la plus lourde pèse 1,5 tonne. Deux d'entre elles trop vétustes seront changées et remplacées par deux nouvelles cloches réalisées par une fonderie de Villedieu-les-Poêles (Manche).

Dépose des 5 cloches de l'église Saint-Louis à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-rene Tapon

Dans la tour sud se trouvaient les 4 cloches sonnant les cultes : Victoire Saint-Hilaire (1804 – 913 kg), Marie Marcelle (1891 – 1 542 kg), Marie-Gabrielle (1891 – 436 kg) et Anne-Marie (1967 – 817 kg). Et, dans la tour nord (côté rue De Gaulle) se trouvait la cloche dite « républicaine » sonnant l’heure. Cette dernière de 1834 pèse 1.307 kg. **"**Il y a bien longtemps qu'elle ne sonne plus les heures, précise le maire de La Roche-sur-Yon Luc Bouard, et donc l'idée est qu'ensuite, elle reprenne son office avec la pendule qui va être réparée elle aussi. Elle s'appellera Marianne".

La cloche dite "républicaine" sonnera de nouveau les heures

Pendant la restauration de l'édifice commandé par décret de Napoléon Iᵉʳ et construit entre 1817 et 1829, les deux tours vont être rénovées. "C'est une église exceptionnelle à divers titres, explique Claire Maurere Montauze, directrice du musée de La Roche-sur-Yon, par ses dimensions, son histoire, son style néoclassique, sa structure en bois. La voûte est en bois également et non pas en pierre comme d'autres églises. C'est une étape importante que l'on vit aujourd'hui et qui ne se reproduira pas avant 200 ans".

Dépose des 5 cloches de l'église Saint-Louis à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-rene Tapon

"L'idée est de créer une cohérence musicale entre l'ensemble des deux tours", Euridice Bled

Le travail délicat d'enlèvement et de restauration est celui des campanistes. "C'est un métier d'art puisqu'il touche au patrimoine et à la musique, souligne Euridice Bled présidente de l'entreprise spécialisée, les deux nouvelles cloches vont être un mi du troisième octave et un sol du troisième octave. L'idée est de créer une cohérence musicale entre l'ensemble des deux tours qui vont se répondre musicalement. C'est le plus gros des instruments de musique".

Les trois anciennes cloches déposées et les deux nouvelles retrouveront les tours avant Noël 2023. D'ici là, elles sont exposées à l'intérieur de l'église Saint-Louis dont la restauration totale doit être achevée en 2030, pour les 200 dans de l'édifice.

Dépose des 5 cloches de l'église Saint-Louis à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-rene Tapon

