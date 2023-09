EN IMAGES - L'escalier d'honneur nord du château de Lunéville se refait une beauté

Il sera achevé en principe en janvier prochain et le calendrier est tenu pour le moment. Le chantier de restauration de l'escalier d'honneur nord du château de Lunéville est engagé depuis novembre dernier et implique une dizaine d'entreprises de charpente, couverture, menuiserie, taille de pierre ou encore plâterie-gypserie.

Ces travaux ne font pas suite à l'incendie du 2 janvier 2003. Contrairement à l'escalier d'honneur sud - son pendant symétrique - l'escalier nord en pierre a été épargné par les flammes. Mais depuis le début du XVIIIe siècle, il a subi les outrages du temps et était fermé au public depuis plusieurs années pour des raisons de sécurité.

L'échafaudage abrite la réfection de la toiture et la restauration de l'escalier d'honneur nord © Radio France - Isabelle Baudriller

"On est vraiment sur deux approches très différentes", explique Camille Jacquot, architecte du patrimoine au château de Lunéville. "L'escalier d'honneur Sud, détruit par l'incendie, a été reconstruit à neuf avec des matériaux neufs et une exécution parfaitement maîtrisée. Ici, on va chercher vraiment à conserver ce qui existe, la matière, la forme, y compris l'héritage du temps qui passe."

Un parapluie protège la réfection de la toiture © Radio France - Isabelle Baudriller

La couverture est réalisée avec des ardoises en écailles © Radio France - Isabelle Baudriller

A cette occasion, la toiture d'ardoises en écailles est refaite de même que les plafonds. Les décors en plâtre des corniches, dissimulés sous plusieurs couches de badigeons, sont remis au jour par des artisans spécialisés. "On est sur un chantier traditionnel en monuments historiques avec des vrais savoir-faire et des compétences de haut niveau", souligne Camille Jacquot.

Le minutieux travail des restaurateurs qui remettent au jour les décors des corniches © Radio France - Isabelle Baudriller

Ce chantier d'envergure, d'un montant de 2 millions d'euros (sans les études préalables) a été en grande partie financé par des donateurs via l'association "Lunéville, château des Lumières" (763.000€), le reste étant pris en charge par le Département de Meurthe-et-Moselle, propriétaire des lieux, l'Etat et la Région Grand Est. Sylvie Duval, vice-présidente du Conseil départemental en charge de la culture, salue "une vraie dynamique et une réactivité aujourd'hui de l'Etat et de la région" en faveur de ce monument, l'un des plus beaux ensembles architecturaux et paysagers du XVIIIe siècle.

