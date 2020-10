EN IMAGES: l'escalier de la falaise a ouvert au public dans le jardin extraordinaire à Nantes

Un escalier en acier accroché à une parois rocheuse au cœur du jardin extraordinaire à Nantes: c'est la dernière oeuvre de François Delarozière, le directeur artistique des machines. Après plusieurs mois de travaux cet escalier est enfin accessible au public depuis ce samedi 24 octobre. Les premiers visiteurs ont dû gravir les 177 marches, soit 28 mètres de dénivelés.

Pour se reposer ils ont pu profiter des quatre belvédères et de la vue imprenable sur l'île de Nantes et Trentemoult. Le parc et les escaliers ont ouverts de 9h à 18h tous les jours. Le port du masque est obligatoire, comme partout à Nantes.

Les visiteurs doivent gravir 177 marches pour parvenir au square Maurice-Schwob situé juste au-dessus © Radio France - Julie Munch