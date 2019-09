PHOTOS - L'expo de C215 au musée du Bourget en hommage aux légendes de l'aviation

Pour célébrer le centenaire du musée de l'Air et de l'Espace, le street artiste C215 propose une exposition à travers la ville et le musée du Bourget pour découvrir les portraits de ceux et celles qui ont fait "La Légende des cieux".

Bourget, France

Thomas Pesquet, Neil Armstrong, Amelia Earhart, Youri Gagarine, Claudie Haigneré, Saint-Exupéry... autant de noms qui nous font rêver et qui nous évoque les plus belles aventures de l'aviation et de l'aérospatiale. C'est pour leur rendre hommage que C215 a été sollicité par le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget (Seine-Saint-Denis). Le street artiste, de son vrai nom Christian Guémy, a réalisé une trentaine de portraits représentants tous ces héros des airs. L'exposition est à découvrir en ce moment.

Un parcours urbain de la gare RER au musée

Une trentaine de portraits ont été peints sur les murs de la ville, de la mairie notamment, près de l'école Louis Blériot, de la crèche Maryse Bastié et sur les boîtes aux lettres jaunes de La Poste. Aux habitants de les découvrir et pourquoi pas trouver ceux qui sont cachés également tout au long de la route nationale qui relie le centre-ville au musée. "C'est une occasion de relier ces deux parties de la ville qui est coupée en deux, c'est vrai", avoue le maire du Bourget, Yannick Hoppe.

Le portrait de Charles Lindbergh (1902-1974) réalisé par C215 dans les rues du Bourget © Radio France - Hajera Mohammad

L'élu a pu observer C215 en plein travail certains jours et il est très fier de pouvoir compter des oeuvre de l'artiste mondialement connu dans sa commune désormais : "On a des gens qui se sont arrêtés, qui prennent des photos, même les agents de la ville sont contents d'avoir des portraits sur leur mairie, ils demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un plan pour trouver tous les autres".

D'autres portraits sont aussi exposés au sein même du musée dans une galerie à côté des avions de collection. Quant à l'artiste, il a dit oui tout de suite : "On rentre d'abord dans l'air et l'espace par l'imaginaire. _Il y a peu d'univers qui suscitent autant de rêve chez les gosses..._".

"La Légende des Cieux", Exposition de C215 au musée du Bourget © Radio France - Hajera Mohammad

Pour célébrer les 100 ans du musée

Un plan pour se guider sur le parcours urbains sera disponible en mairie. Il est également proposé sur le site du musée. Sa directrice, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine ne cache pas sa fierté. "Pour le centenaire, on avait envie de marquer le coup et de rendre hommage à tous ceux et à toutes celles, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes aussi, qui ont marqué l'histoire de l'aviation".

Portrait d'Amelia Earhart réalisé par C215 au musée du Bourget © Radio France - Hajera Mohammad

L'exposition est à découvrir ce week-end au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget et jusqu'au 25 mars. Les œuvres dans les rues,, elles resteront. Le musée organise son grand meeting aérien du centenaire ce dimanche après-midi avec des démonstrations de la Patrouille de France et la présentation d'avions venus du monde entier. Toutes les infos sont disponibles sur le site internet du musée.

Quelques photos de l'expo "La Légende des Cieux" :

Exposition "La Légende des Cieux" au musée du Bourget © Radio France - Hajera Mohammad

Neil Armstrong par C215 au musée du Bourget © Radio France - Hajera Mohammad

Portrait de Louis Blériot sur un manteau d'aviateur, réalisé par C215 au musée du Bourget © Radio France - Hajera Mohammad