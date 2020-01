EN IMAGES - L'exposition "Grandeur Nature" de l'artiste rennais War ! à Châteaugiron

Châteaugiron, France

Ici pas de fresques murales représentant des animaux, la signature du street-artist rennais "War !", mais une immense installation au beau milieu d'une chapelle datant de la fin du 12e siècle, accolée au château de Châteaugiron : un arbre dont le tronc monte jusqu'au plafond, si bien que l'on en voit pas la cime, et ses racines suspendues aux branches. En fait une structure en acier, représentant un banian, recouverte d'une toile de jute. Plongée dans la quasi-pénombre, avec des cris d'animaux en fond sonore, cette installation vaut à elle seule le coup d’œil.

L'arbre gigantesque imaginé par War ! © Radio France - François Rauzy

Le même arbre version miniature © Radio France - François Rauzy

Morgane Touzeau est la médiatrice culturelle du centre d'art Les 3 CHA, organisateur de l'exposition : "On va au-delà de la peinture, c'est une installation, une sorte de paysage poétique, comme une ode à la nature. En tout cas il (War !, NDLR) nous place dans une ambiance de pénombre, l'obscurité de la nuit, qui est assez caractéristique de son travail de toute manière, et il faut imaginer ici qu'il est minuit moins deux. C'est une référence à la proximité de l'apocalypse, qui se passerait à minuit. C'est un équilibre entre paysage à la fois poétique et puissant, un petit peu comme l'équilibre de la nature. Toute l'oeuvre est une sorte d'auto-portrait de l'artiste."

War ! lui ne communique pas, "ses œuvres parlent pour lui" explique Morgane Touzeau. La plupart des spectateurs présents à l'ouverture de l'exposition ce samedi matin sont conquis, comme Catherine, qui est venue avec ses deux enfants : "C'est grandiose, c'est très impressionnant. Je connaissais déjà les travaux de War ! parce que je travaille à l'hôpital psychiatrique de Rennes, et qu'il a peint un grand héron sur la façade de notre bâtiment."

Infos pratiques : Exposition gratuite, du 25 janvier au 13 mars. Centre d'art Les 3 CHA à Châteaugiron. Ouverture les mercredis et vendredis de 14h à 17h. Le samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h. Le premier dimanche du mois de 10h à 13h.