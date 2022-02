EN IMAGES - L'hôpital du Haut Anjou à Château-Gontier a besoin de 15 millions d'euros pour sa rénovation

Impossible de rater l'hôpital du Haut Anjou, ancien Hôtel-Dieu, quand vous passez à Château-Gontier. Sur les bords de la Mayenne, le bâtiment blanc aux tuiles bleues, tout en longueur, date de la fin du XIXème siècle et a bien besoin de se refaire une beauté. Ses façades, son toit et ses charpentes sont en mauvais état. "Vous pouvez même voir des pierres tomber", assure Noémie Pamphile, chargée de communication au centre hospitalier. Alors, le vieil hôpital candidate à la mission du Patrimoine, menée par Stéphane Bern.

Le cloître est un jardin intérieur entièrement destiné aux patients du service psychiatrique de l'hôpital du Haut-Anjou. © Radio France - Selma Riche

Lever des fonds

"C'est effectivement une mise en lumière", explique Eric-Alban Giroux, le directeur de l'hôpital du Haut-Anjou, au sujet de la mission du Patrimoine. "L'image de Stéphane Bern est une image importante en France." Le directeur n'imagine pas que la mission du Patrimoine puisse lui accorder les 15 millions d'euros dont il a besoin pour les rénovations, mais c'est un tremplin. "Cela permet ensuite de lever d'autres fonds." Et auprès de tout le monde assure le directeur.

À l'intérieur de la chapelle, de grands vitraux d'Angers fabriqués en 1880. © Radio France - Selma Riche

Préserver les soins

Même l'Agence régionale de Santé. "Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est un hôpital, alors on peut justifier, parce qu'il y a des soins, que ça peut être au financeur de l'hôpital de s'occuper du clos et du couvert." La chapelle et le cloître abritent toujours les patients en psychiatrie. Il s'agit selon la direction, de prendre soin de cet endroit, pour les malades. "Quand on parle de la toiture, on le voit depuis le cloître. Si vous regarder bien, vous voyez qu'il y a eu des fuites d'eau", désigne Noémie Pamphile.

L'hôpital du Haut-Anjou veut aussi destiner une partie de la chapelle à l'accueil d'expositions d'associations locales. © Radio France - Selma Riche

Résultat le 18 septembre 2022, dimanche des Journées du Patrimoine, pour découvrir si la mission du Patrimoine et Stéphane Bern ont sélectionné l'hôpital du Haut Anjou.