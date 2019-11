EN IMAGES : L'inauguration de la traditionnelle patinoire de Noël de Châteauroux

Châteauroux, France

La patinoire de Châteauroux a été inaugurée ce vendredi soir à l'occasion d'un spectacle mêlant patinage et magie avec la participation de Marie-Pierre Leray(Championne de France (couple), 3 fois vice-championne de France (individuel), Patineuse professionnelle circassienne) et Yannick Poncero (Champion de France 2009, Plusieurs participations aux Championnats d’Europe et Championnats du Monde) et Kim Lucine (Plusieurs participations aux Championnats d’Europe et Championnats du Monde).

Un spectacle suivi par de nombreux castelroussins © Radio France - Hugo Charpentier

Spectacle inaugural © Radio France - Hugo Charpentier

Spectacle d'inauguration. © Radio France - Hugo Charpentier