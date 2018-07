Brive-la-Gaillarde, France

Le site de Brive Festival est en chantier. A quelques jours de l'ouverture de la 15e édition de ce qui est devenu le premier événement musical du Limousin, l'installation bat son plein dans les jardins de la Guierle.

La scène en cours d'installation ce mardi © Radio France - Nicolas Blanzat

"La fourmilière travaille dans le bon sens. Ni en avance, ni on retard, on est dans les temps" sourit José Moraté, le directeur technique du festival. Les fourmis ouvrières s'activent de tous côtés du site. Ici, elles montent la scène principale. De l'autre côté, c'est la scène tremplin qui est en cours d'installation. Là, les bars se parent de leur décoration.

Les extincteurs du site de Brive Festival © Radio France - Nicolas Blanzat

Et tout le monde met la main à la patte. Un peu essoufflé, on croise Malik Eddibi, le commercial du festival à l'année. "On vient de monter des dizaines de tabourets dans les loges, c'est un peu sport mais on y arrive".

Le sable est arrivé, reste à finir de l'étaler © Radio France - Nicolas Blanzat

Un peu plus, dans ce grand barnum, on met une dernière main à un bonhomme Légo fait en métal. Il trône sur un mur de graff où les artistes seront croqués tout au long du festival.

Bonhomme Lego et mur de graff sur le site de Brive Festival © Radio France - Nicolas Blanzat

Tentes, chapiteaux, électricité : environ 200 personnes s'agitent pour que tout soit opérationnel, sous les yeux d'un consultant extérieur qui vérifie toutes les installations.

Electricité, bars, loges : Brive Festival s'installe © Radio France - Nicolas Blanzat

Plus de 30.000 personnes sont attendues, à compter de ce vendredi, pour les quatre soirées de concerts du festival in.