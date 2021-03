EN IMAGES : l'occupation du théâtre Graslin se poursuit à Nantes

Les annonces de la ministre de la culture Roselyne Bachelot n'ont pas convaincu. Les artistes qui occupent le théâtre Graslin à Nantes depuis le mardi 10 mars poursuivent leurs actions et s'organisent. "Nous envisageons un mouvement dans la durée. Le but c'est que ça fasse tâche d'huile et que davantage de théâtres nous rejoignent. On ne lâchera pas avant d'avoir une date de réouverture et un véritable plan de relance de l'activité et de l'emploi", explique la comédienne Kristine Maerel également membre de la CGT spectacle.

Le hall transformé en salle de pause

"Le hall sert de cantine. C'est là qu'on mange. Il y a un buffet et des fours à micro-onde, des cafetières", explique Nicolas, un technicien éclairagiste. Il poursuit la visite en se rapprochant de la salle de spectacle : "là il y a le vestiaire. C'est ici qu'on entrepose toutes nos affaires, les duvets, les brosses à dents, les sacs de couchage, nos affaires personnelles".

Le hall du théâtre Graslin occupé par des artistes © Radio France - Julie Munch

La salle de spectacle devient un dortoir

"Pour des raisons de sécurité nous ne dormons pas sur la scène", précise Kristine Maerel. Mais ailleurs, partout où c'est possible et autorisé, des intermittents dorment dans la salle de spectacle. La Maison du peuple à Nantes leur a d'ailleurs prêté une dizaine de matelas. "Certains ont dormi dans les baignoires, ces loges placées au rez-de-chaussée du théâtre", explique Nicolas.

Près de la salle de spectacle du théâtre Graslin, des balons aux couleurs de la CGT Spectacle ont été déposés © Radio France - Julie Munch

Des occupants respectueux des lieux et des règles sanitaire...

Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, interdiction de manger en dehors du hall, protection du sol avec une bâche, les occupants du théâtre Graslin mettent un point d'honneur à respecter les règles sanitaire et de propreté. "On ne va pas faire pipi par terre pour faire une allusion à ce que disait Roselyne Bachelot", s'amuse Nicolas. La ministre de la culture déclarait en effet ce mardi 10 mars que l'occupation des théâtres "menace des lieux patrimoniaux fragiles".

Mais en colère.

"On en a tellement marre d'être méprisé. Le patrimoine ce serait que pour les bourges? Les gens du peuple non ça dégrade, ça salit? Nous sommes des gens de la culture, de la danse de la musique, nous aimons ces théâtres, autant qu'un centre culturel de quartier à Bellevue", s'indigne Kristine Maerel. Cette occupation est d'ailleurs soutenue par la direction du théâtre Graslin. Des "agoras" sont organisées sur le parvis tous les jours à 13h et sont ouvertes à toutes et tous.