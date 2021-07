EN IMAGES - La 10e édition du triathlon des monts de Guéret a réuni 550 athlètes et leur famille

Le triathlon des monts de Guéret s'est déroulé samedi et dimanche après deux ans d'absence à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les 550 participants ont pu avoir le soutien de leur famille, tous réunis à la base de loisirs de Courtille.

Pour l'épreuve reine, le format L, il fallait réaliser 1,9 km de natation, 92 km de vélo et 19.6 km de course à pied.

Après un samedi pluvieux, le soleil a percé les nuages creusois pour l'épreuve reine du triathlon des monts de Guéret, organisée dimanche 4 juillet à la base de loisirs de Courtille. Cinq cent cinquante personnes ont participé à ce week-end sportif. Retour en images sur cette compétition qui attire des athlètes venus des quatre coins de la France.

Plusieurs formats étaient proposés durant le week-end. Mais l'épreuve reine, via le format L, demandait aux coureurs de réaliser 1,9 km de natation, 92 km de vélo et 19,6 km de course à pied.

La 10e édition du triathlon des monts de Guéret s'est déroulée le 3 et 4 juillet à la base de Loisirs de Courtille. © Radio France - Simon Cardona

Les athlètes ont peu avoir le soutien du public. Des "encouragements" mérités pour tous ces sportifs qui sont en train de réaliser "l'aboutissement" de nombreuses heures d'efforts et d'entrainements, glisse Sandra, appareil photo à la main. "Dès que tu vois" ta famille sur le bord de la route, "ça te rebooste un peu", confirme son fils Sacha, 10 ans, qui a réalisé le triathlon version enfants samedi.

Après avoir nagé et roulé, les athlètes devaient réunir leurs forces pour enchainer sur plusieurs kilomètres de course à pied. © Radio France - Simon Cardona

La dernière partie du triathlon, dédiée à la course à pied, s'est déroulée autour de l'étang de Courtille. © Radio France - Simon Cardona

550 athlètes ont participé à cette 10e édition du triathlon des Monts de Guéret. © Radio France - Simon Cardona

Le soleil était de la partie dimanche pour l'épreuve reine de ce triathlon guérétois, après de nombreuses averses samedi. © Radio France - Simon Cardona

Une médaillée olympique en invitée surprise

La course a été rude, surtout la partie cycliste très vallonnée, racontent les inscrits. © Radio France - Simon Cardona

Gwladys Lemoussu, triathlonienne handisport, est venue s'entrainer au triathlon guérétois avant les JO de Tokyo cet été. © Radio France - Simon Cardona

"Mon entraineur m'a dit de faire un petit triathlon avant de faire la course ultime des JO, raconte Gwladys Lemoussu, qui a choisi le format M avant de prendre l'avion pour le Japon. Sachant que je suis sur une course S [aux JO, NDLR], mais justement ça permet de faire un peu plus long et gérer mon effort. Au niveau du vélo, le parcours était un peu plus costaud que ce qui est prévu aux JO."

Gwladys Lemoussu a été la première athlète féminine à passer la ligne d'arrivée du format M, qui demandait 1,5 km de natation, 46 km de vélo et 9,8 km de course à pied.

"D'année en année, l'événement s'étoffe" - Stéphane Fabre, organisateur du triathlon

Stéphane Fabre, président des SAM Guéret et organisateur du triathlon. © Radio France - Simon Cardona

La venue de cette multiple championne de France confirme le fait que le triathlon des monts de Guéret est de plus en plus connu en France. "Ce qui nous motive à poursuivre, c'est que les gens qui viennent ici sont contents et repartent avec le sourire, déclare Stéphane Fabre, président des Sports Athlétiques Marchois (SAM) Guéret et organisateur du triathlon. D'année en année, l'événement s'étoffe parce qu'on a un bouche-à-oreille qui marche du feu de dieu."

Les résultats complets de ce week-end à retrouver ici.