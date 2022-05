EN IMAGES. "La Baule, passion automobile", une exposition de Paris-Match

Après l'océan, après le cheval, la Baule a de nouveau sollicité Paris Match et ses archives, cette fois pour une année consacrée à l'automobile. 35 photos exposées en plein air dans toute la ville. Des clichés qui retracent les années 1950-1980 avec des stars au volant de leurs bolides. Autre temps.

A La Baule, sur le remblais, devant le casino, en centre-ville, à la gare mais aussi à Escoublac, ou au Guézy dans les quartiers Est, 35 photos s'exposent en plein air depuis le 8 avril et jusqu'au 17 septembre. Pour la troisième consécutive, La Baule a fait confiance à Paris-Match pour cette promenade photo, cette année consacrée aux grandes heures de l'automobile. Une ballade avec Sheila au volant de sa Ford Mustang en 1967 ou de Charles Aznavour en Alpha Roméo en 1959. Des photos couleurs ou en noir et blanc qui rendent cette immense sensation de liberté que la voiture a pu symboliser des années 1950 aux années 1980.

Laurence Briand de la mairie de la Baule devant le cliché sur le remblais de Georges Pompidou quelques jours avant son élection © Radio France - Hélène Roussel

"la cigarette, la vitesse, c'était une autre époque" - Laurence Briand adjointe à la mairie

Pour cela il a fallu éplucher 15 millions d'images dans les archives de Paris-Match, et éplucher 3803 numéros. Une sélection inédite du commissaire et ancien rédacteur en chef photo de Paris Match Marc Brincourt. "La plupart, je les connaissais par coeur, comme celle de Jacques Chirac qui bricole le moteur de sa 403, ou celle de François Sagan qui conduit pieds nus dans sa Jaguar pour mieux sentir les vibrations du moteur. Je les avais déjà en tête" raconte le commissaire. Il y a aussi celle de Georges Pompidou, avec sa cigarette assis devant sa 4L quelques jours avant son élection. "Son service de sécurité râlait quand il utilisait sa Porsche qu'il adorait car il allait trop vite et son service d'ordre ne pouvait pas le suivre. La cigarette, la vitesse. Voyez,c 'était une autre époque", s'exclame Laurence Briand adjointe à mairie de La Baule.

Bébel au volant de sa Ferrari framboise "le voir si jeune et si radieux alors qu'il nous a quitté récemment, ça fait chaud au coeur" © Radio France - Hélène Roussel

Simone Signoret en 1950 en cabriolet Simac, la voiture symbole de liberté et d'émancipation des femmes © Radio France - Hélène Roussel

Jean-Paul Belmondo tout jeune dans sa Ferrari framboise, François Sagan pieds nus au volant de sa Jaguar

Des photos comme celle avec Jean-Paul Belmondo dans sa Ferrari couleur framboise, jeune et radieux en 1962 ou encore Juliette Gréco devant le café de Flore à Paris en 1959 au volant de son Alpha Roméo décapotable, symbole de liberté, mais aussi d'émancipation pour les femmes. Des stars qui font corps avec la voiture, mi chair-mi métal.

Juliette Gréco dans son Alpha Roméo décapotable en 1959, le cliché est exposé à Escoublac © Radio France - Hélène Roussel

Il faut évoluer mais ne pas oublier le passé pour autant" - Laurence Briand

Une exposition à contre-courant de l'air du temps où la voiture n'est pas en odeur de sainteté. Laurence Briand le concède volontiers. "Mais c'est notre histoire. La Baule a toujours eu un lien très fort avec l'automobile, les belles voitures, il y avait même des courses sur la plage fût une époque. Ce n'est pas parce qu'il faut évoluer et inventer la voiture de demain qu'il faut oublier le passé. Au contraire, c'est un lien". Une exposition à la gloire passée de la voiture, "pas sûr qu'elle aurait eu sa place malgré tout dans une ville comme Paris par exemple", glisse le commissaire Marc Brincourt.

L'exposition sur le remblais de La Baule © Radio France - Hélène Roussel

Exposition "La Baule, passion automobile"' : 35 clichés à découvrir jusqu'au 17 septembre sur le remblais, devant le casino, en centre-ville, à Escoublac et au Guézy.