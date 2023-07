EN IMAGES - La Bohème de Puccini, l'opéra en plein air au Château de Linières à Val-du-Maine

Des dizaines de musiciens, de chanteurs et de comédiens mettent tout leur enthousiasme et toute leur énergie pour monter un spectacle unique : un opéra en plein air. Et ça se passe au Château de Linières à Val-du-Maine , une petite commune mayennaise entre Meslay-du-Maine et Sablé-sur-Sarthe.

Cette année, le metteur en scène et propriétaire des lieux, Julien Ostini, propose La Bohème de Puccini.

Cet opéra en plein air est joué à trois reprises à Linières, à partir de ce jeudi 20 juillet 19h.