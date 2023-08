EN IMAGES - La Buvette Cachat commence à se dévoiler à Evian

C'est un illustre bâtiment d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie) qui est en train de retrouver de sa superbe. La Buvette Cachat, âgée de plus de 100 ans, est en travaux depuis deux ans . Monument en péril, il devenait impérieux de le restaurer. Nous voilà environ à la moitié du chantier. La Buvette commence à se dévoiler comme elle était il y a un siècle : imposante, majestueuse, solennelle. La partie qui se trouve sous le dôme, à l'étage, est presque terminée et exceptionnellement accessible au public tout l'été. Elle est en libre accès, tous les après-midis, y compris le week-end, entre 14h et 18h.

"Notre-Dame-de-Paris"

La statue n'a pas encore retrouvé sa fontaine qui l'entourait. © Radio France - Lise Dussaut

Rien n'est trop beau pour cette Buvette. Les Evianais usent de tous les superlatifs, comparatifs, pour la décrire. Christine, habitante de Reyvroz, se sent toute petite : "Je suis impressionnée, émerveillée. Je ne l'avais jamais vue. Ce dôme tout en bois, ces fenêtres... Cela me fait penser à Notre-Dame-de-Paris". "Paris a sa tour Eiffel, nous à Evian, nous avons la Buvette Cachat" s'emporte même l'adjoint à la mairie, Jean-Pierre Amadio, chargé du suivi du chantier. Quand les visiteurs entrent, à chaque fois, le même effet de surprise, ce "wahou" qui veut tout dire.

La Buvette regorge d'anecdotes

Le chantier coûtera au total dix millions d'euros. © Radio France - Lise Dussaut

Avec ces vitraux, la Buvette Cachat a des allures de cathédrale. © Radio France - Lise Dussaut

La Buvette Cachat restaurée vue de l'extérieur. © Radio France - Lise Dussaut

Les travaux de la Buvette vont reprendre à l'automne. En ce qui concerne le dôme, il reste encore la fontaine à restaurer ainsi que l'escalier. Avant d'attaquer le "gros morceau" : le grand promenoir, qui partira du hall principal. cette partie avait brûlé dans un incendie. Le chantier total coûtera dix millions d'euros.

La partie extérieure de la Buvette Cachat. © Radio France - Lise Dussaut