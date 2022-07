EN IMAGES - La caserne de pompiers de Reims-Witry fête ses 50 ans

À l'occasion de son 50e anniversaire, les sapeurs-pompiers de la Marne ouvrent au public les portes du centre d'incendie et de secours de Reims-Witry. Un grand week-end de fête, d'animation, d'initiation, de sensibilisation et un moyen de susciter des vocations.

C'est un évènement rare qui attire les foules. Des centaines de visiteurs se pressent autour des différentes animations au centre d'incendie et de secours de Reims-Witry ce samedi après-midi. La caserne de pompiers fête ses 50 ans et elle a sorti le grand jeu. Reportage en images.

Le centre d'incendie et de secours de Reims-Vitry tourne avec un effectif de 81 sapeurs-pompiers professionnels et de 40 pompiers volontaires. © Radio France - Laurence Méride

L'objectif de cette célébration est également de susciter des vocations chez les plus jeunes avec des stands et animations en tous genres. Vous y trouverez par exemple, une simulation de manœuvre incendie, de secours à personnes, une équipe spécialisée en secours en milieu périlleux (le GREP), des plongeurs, des spécialistes en risque chimique et radiologique. Pour attirer les plus petits, rien de mieux qu'une tyrolienne et "la tour infernale". Excepté ces deux activités pour lesquelles il faut compter 5€ par participant, toutes les animations sont gratuites.

Assisté de deux sapeurs pompiers, l'enfant doit grimper le plus haut possible sur les cageots de la "tour infernale". © Radio France - Laurence Méride

Les équipes de la caserne sont amenées à intervenir dans plusieurs secteurs de l'agglomération rémoise. © Radio France - Laurence Méride