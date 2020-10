EN IMAGES : la citrouille en fête aux jardins des Renaudies à Colombiers-du-Plessis

La fête des citrouilles démarre ce dimanche aux Jardins des Renaudies à Colombiers-du-Plessis dans le Nord-Mayenne. Au menu, expositions, vente et parcours ludique. L'occasion d'en apprendre plus sur les cucurbitacées : les jardins cultivent 80 variétés, dont la citrouille géante.

La 25e édition de la fête des citrouilles aux jardins des Renaudies à Colombiers-du-Plessis débute ce dimanche 11 octobre. Plus de 80 variétés cultivées par les jardiniers et les bénévoles de l’association Les Jardins des Renaudies seront exposées jusqu'au 31 octobre. Au total, entre 6 et 7 tonnes de cucurbitacées. Des animations sont prévues en plus de la vente et de l'exposition de l'illustrateur François Soutif. Comme le marché des producteurs et des artisans, avec plus de 25 exposants prévus ce dimanche pour l'ouverture de la fête. Un atelier de pressage de jus de pomme également est organisé le dimanche 25 octobre avec l'entreprise Mouvipress.

En vente, les potirons bleus de Hongrie côtoient les butternuts et malgré leur différence de couleur, les deux sont comestibles. © Radio France - Fanny Ohier

La courge galeuse reconnaissable grâce à ce qui a l'apparence de pustules sur sa peau... est comestible elle aussi. © Radio France - Fanny Ohier

Les citrouilles calebasses servaient de gourdes avant. Séchées, elles peuvent être utilisées en décoration, voire en vases aujourd'hui. © Radio France - Fanny Ohier

Comment faire pousser une citrouille géante ?

768 kg : c'est le poids-record de la plus grosse citrouille de France battu la semaine dernière à La Roche-sur-Yon en Vendée. Quel est le poids de la citrouille géante de Colombiers-du-Plessis dans le Nord-Mayenne ? Lancement des paris aujourd'hui pour l'ouverture de la fête des citrouilles aux Jardins des Renaudies. Le gagnant remportera la citrouille géante dès dimanche soir.

La citrouille géante, Stéphane Angot l'a vu pousser depuis le mois de mars. "C'est la variété Atlantique géante et quand on travaille le terrain il faut mettre beaucoup de fumier, de l'engrais !" constate le jardinier. Mais les raisons même de sa grande taille restent en partie un mystère pour lui "Tout dépend si elle a plus d'eau, d'engrais... C'est la nature !". Les citrouilles étant élevées 100% au naturel, le record des jardins s'élève à 95 kilos pour la citrouille géante. Un record que les bénévoles de l'association espèrent bien battre cette année.

La citrouille géante de cette année pourrait battre le record de 95 kilos des jardins des Renaudies. © Radio France - Fanny Ohier

Trouvez les 13 fées : "La fée moi peur", "la fée qu'à sa tête" et... la fée citrouille

Cette année la thématique est "la fée". 12 sont cachées au milieu des massifs de plantes vivaces et les arbres du jardin. Elles ont été dessinées par l'illustrateur mayennais François Soutif qui présentera ses créations aux jardins le dimanche 18 octobre de 14h30 à 16h30.

La fée qu'à sa tête est l'une des 12 fées de l'illustrateur François Soutif à retrouver au milieu des massifs de fleurs dans les Jardins des Renaudies jusqu'au 31 octobre. © Radio France - Fanny Ohier

"Fée moi rêver", "fée moi une place"... Une 13e fée, la fée citrouille fera une apparition en chair et en os aux jardins pour la journée d'ouverture !

L'entrée : 5 euros en tarif plein ; 3 euros pour les habitués ; et pour les enfants c'est gratuit pour les moins de 6 ans ; 2 euros jusqu'à 16 ans. Port du masque obligatoire sur les lieux.