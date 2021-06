EN IMAGES - La Collection Pinault de retour à Rennes pour une exposition d'exception

La Collection Pinault s'installe une nouvelle fois à Rennes cet été 2021, après une exposition à grand succès en 2019. L'homme d'affaire breton François Pinault lance "Au-delà de la couleur", une partie de sa collection d'art moderne et contemporain sur le thème du noir et du blanc.

La collection Pinault est de retour au couvent des Jacobins, à Rennes (Ille-et-Vilaine). L'homme d'affaire breton François Pinault expose une nouvelle fois une partie de sa collection d'art moderne et contemporain. En 2019, l'exposition "Debout!" avait été un succès populaire, avec près de 100.000 visiteurs. Ce samedi 12 juin, s'ouvre "Au-delà de la couleur", le rendez-vous se concentre sur le noir et le blanc dans la collection.

Avec des œuvres qui viennent interpeller le visiteur, comme cette statue monumentale de 5,5 m. On y voit Zinedine Zidane donner un coup de tête à Materazzi en finale de la coupe du monde 2006. Le bronze est signé Adel Abdessemed. "Ce qui l'intéresse ce sont les images iconiques, ces images qui circulent dans le monde entier", explique Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la culture et commissaire de l'exposition. "Il est vrai que c'est le cas du coup de boule de Zidane."

Jean-Jacques Aillagon parle de l'engagement de François Pinault pour présenter certaines de ses plus belles œuvres à Rennes. Copier

Susciter la discussion

L'oeuvre aura posé un problème logistique. A l'origine l'épreuve en marbre de trois mètres, également dans la collection Pinault, devait être installée à l'intérieur. Mais son poids trop important a rendu l'opération impossible. Les visiteurs pourront donc voir sa version en bronze, en extérieur.

Cette statue doit provoquer le débat, comme cette fresque murale gigantesque faite de mouches mortes ou ce tableau peint avec du sang de cheval. Le thème noir et blanc "permet de témoigner d'un certain nombre de violences du monde dans lequel nous vivons. Et donc aux artistes de prendre un parti de résistance", détaille Jean-Jacques Aillagon.

Des œuvres majeures

Des artistes parmi les plus en vue du moment sont exposés. Et c'est une chance pour la ville selon la maire, Nathalie Appéré. "François Pinault a une grande fidélité à Rennes, l'Ille-et-Vilaine et la Bretagne. Ça passe par le football mais pas uniquement. Il a été attentif à ce qu'il y ait des pièces majeures de sa collection." Plutôt que Venise ou la bourse de commerce à Paris, c'est bien à Rennes que ces œuvres sont présentées tout l'été.

L'exposition temporaire débute ce samedi 12 juin et dure jusqu'au 29 août. Du mardi au dimanche, de 10 à 19h. En nocturne jusqu'à 22h les mercredis et jeudis. L'entrée est à 10€ plein tarif, gratuite pour les moins de 26 ans.

Découvrez une partie de l'exposition en images

L'oeuvre Coup de Tête d'Adel Abdessemed, représentant le coup de boule de Zinedine Zidane en finale de la coupe du monde de football 2006 - Pinault Collection. © Radio France - Evan Lebastard

L'oeuvre Practice Zero Tolerance d'Adel Abdessemed représente une voiture carbonisée, réalisé en céramique - Pinault Collection. © Radio France - Evan Lebastard

Le Bourgeois Bust de Keff Koons, associé à la Death's Head de Damien Hirst - Pinault Collection. © Radio France - Evan Lebastard

Bear and Rabbit on a Rock de Paul McCarthy - Pinault Collection. © Radio France - Evan Lebastard

Statue en ivoire d'Adel Abdessedem, représentant la petite fille vietnamienne brûlée au napalm, célèbre photographie de Nick Ut - Pinault Collection. © Radio France - Evan Lebastard

La Gran Creu Negra d'Antoni Tàpies - Pinault Collection. © Radio France - Evan Lebastard

L'oeuvre "Untitled" de l'américain Christopher Wool - Pinault Collection. © Radio France - Evan Lebastard