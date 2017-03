EN IMAGES : La course Run & Fun Day donne des couleurs à Limoges

La première édition de la Run & Fun Day s'est déroulée à Limoges. Le principe est simple : courir et se faire asperger de pigments de couleurs. Mais la course a surtout permis de récolter des fonds pour les enfants de l'hôpital de la Mère et de l'Enfant. Reportage photo.

Si le soleil était absent, les couleurs et la bonne humeur étaient bien au rendez-vous de cette première édition de la Run & Fun Day. Pendant 5 kilomètres, 280 personnes au total, jeunes et moins jeunes ont couru autour du stade La Borie tout en se faisant asperger de pigments de couleurs. Impossible de garder un t-shirt blanc. Pour Méline Lacour, l'une des étudiantes qui organise la course, le but n'est pas de finir premier mais « d'être le plus coloré possible ». Il s'agit surtout de récolter des fonds qui serviront à financer la venue d'un éducateur sportif à l'hôpital de la Mère et de l'Enfant de Limoges et donc de permettre aux enfants malades de pratiquer une activité sportive, malgré les contraintes qui accompagnent l'hospitalisation. Véritable succès, les organisateurs espèrent pouvoir programmer une nouvelle édition l'année prochaine.

Une session de zumba pour s'échauffer avant la course © Radio France - Adrien Toffolet

Qui dirige le monde ? © Radio France - Adrien Toffolet

Attention... © Radio France - Adrien Toffolet

Top départ ! © Radio France - Adrien Toffolet

Impossible d'éviter les jets de poudres colorées © Radio France - Adrien Toffolet

Les lanceurs de pigments sont parfois plus colorés que les coureurs © Radio France - Adrien Toffolet

A l'arrivée, les coureurs sont méconnaissables © Radio France - Adrien Toffolet

Certains ont tout de même réussi à éviter les lancers de couleurs © Radio France - Adrien Toffolet

Heureux d'avoir participé ! © Radio France - Adrien Toffolet