EN IMAGES - La croix de l'église Notre Dame retrouve sa place à Bergerac

Les passants lèvent tous le nez, les yeux rivés vers cette immense grue jaune. La machine porte la fameuse croix de l'église Notre Dame et son socle, pièce par pièce. Depuis deux ans, l'église néogothique, datant de 1860 et installée au cœur du centre ville de Bergerac, est en chantier. La bâtisse prenait l'eau, il fallait refaire la charpente, le toit et les façades. La remise de la croix, sur le toit, à la croisée du transept, était un moment attendu. "C'est impressionnant à cause de l'objet remis à sa place, et j'admire la machine employée, la finesse !", sourit Haddock, après avoir remis ses lunettes pour admirer le spectacle.

La croix en fer noir, qui fait onze mètres de haut avec son mât, est entièrement rénovée : elle a été décapée et repeinte. Tout en haut, à plus de 40 mètres du sol, les ouvriers resserrent leurs harnais. "C'est un travail de longue haleine, ça fait plusieurs mois qu'on travaille là dessus, c'est la consécration", confie Anthony Dupuy, son casque sur la tête, le gérant de l'entreprise chargée d'installer la croix. L'objet avait été enlevé du toit il y a dix ans.

Les échafaudages vont rester encore jusqu'en 2025, pour terminer la rénovation des façades et commencer le chantier du toit de la Nef.