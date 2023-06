EN IMAGES - La fête à Sarlat pour le titre de Champions de France de rugby de Fédérale 3

La ville de Sarlat en bleu et noir. Plus de 200 personnes se sont réunies ce mercredi 28 juin sur la place de la liberté, en face de la mairie, pour accueillir les joueurs du CAS sacrés champions de France en fédérale 3 de rugby le dimanche 25 juin dernier . C'est la première fois que les rugbymen de Sarlat ramènent le bouclier à la maison depuis la fondation du club il y a 120 ans.

Chants et autographes

Les Sarladais ont accueillis leurs joueurs en stars. Clément, 11 ans, les regarde passer devant lui, un peu impressionné. Il a dans un main son stylo, dans l'autre son ballon : "C'est pour le faire dédicacer !" Mais par qui ? "Je les aime tous, répond le jeune passionné, ils jouent tous bien !"

Les joueurs acclamés à leur arrivée. © Radio France - Alice Marot

Et ce n'est pas Thierry Mathé qui dira le contraire. C'est le papa du numéro 10, Enzo Mathé, et c'est un ancien de l'équipe : "J'ai porté le bouclier avec mon fils, c'est énorme. J'avais raté le titre il y a 25 ans, gagner aujourd'hui c'est un rêve, j'ai presque du mal à y croire !"

Les joueurs présentent le bouclier à la foule depuis le balcon de la mairie. © Radio France - Alice Marot

"Une équipe sarladaise, avec des dirigeants sarladais"

Comme lui, beaucoup ont du mal à réaliser, surtout après la mise en examen de l'ancien président Dominique Einhorn et descente administrative l'année dernière. Mais cela a été l'occasion pour beaucoup de jeunes sarladais d'entrer dans l'équipe cette année. "Voir des jeunes que j'ai formé jouer et gagner, c'est exceptionnel, se réjouit Lionel, ancien éducateur au club. Je voulais vivre au moins une fois le titre de champion de France, ça, ils me l'ont offert. C'est ça le rugby, c'est la communion, le partage !"

Plus de 200 personnes se sont déplacées en famille. © Radio France - Alice Marot

"Il y a une osmose fantastique, c'est ça qui est bon pour une ville", se félicite le maire Jean-Jacques de Peretti. Il promet de continuer à soutenir le club pour aller encore plus loin, et pourquoi pas retrouver la Fédérale 1 : "On trouvera le budget, on peut le faire raisonnablement maintenant, avec une équipe de dirigeants jeune, renouvelée, qui ne font pas n’importe quoi. C'est une équipe sarladaise, avec des dirigeants sarladais. C'est le contraire de ce qui était avant. C'est pour ça que ça réussit."

La communion a continué en musique, avec un concert du chanteur local Bertoo et son tube La terre n'est pas ronde. Le clip, tourné avec l'équipe, sort ce jeudi 29 juin. Quand aux joueurs, ils donnent rendez-vous le week-end du 17 septembre pour la reprise de la Fédérale 2.

