EN IMAGES : la fête des guides maintenue à Saint-Gervais malgré la pluie et le covid-19

La fête des guides organisée par la compagnie de Saint-Gervais Les Contamines a été maintenue cette année, malgré la pluie et le Covid-19. Les festivités ont duré trois jours et se sont achevées avec la bénédiction des cordes et des piolets ce dimanche 1er août.