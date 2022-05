EN IMAGES - La Foire de mai est de retour à Metz après deux éditions annulées à cause du covid

Annulée en 2020 et 2021 à cause du covid, la Foire de mai est de retour à Metz. 60.000m² d'attractions installées au parc des expositions. Autos-tamponneuses, pêche aux canards, manèges à sensations fortes, barbe à papa et autres chichis font le bonheur de petits et grands.