EN IMAGES - la folie des mangas à Marseille pour le HeroFestival

La cote d’amour est au plus haut pour les mangas à Marseille ! Le Palais des Événements (hall 1) du Parc Chanot accueille ce dimanche 6 novembre le dernier jour du HeroFestival 2022 : 40 000 visiteurs au total, à la rencontre de centaines de stands, dédiés à l’univers du dessin animé japonais.

Principal constat, les mangas sont de plus populaires chez les enfants, à la recherche notamment des objets du studio Ghibli.

Au sommet des ventes, l’Ours Totoro, le héros du film d’animation créé par le réalisateur et mangaka Hayao Miyazaki.

Des geeks à toute la classe

Désormais, les mangas ne sont plus cantonnés aux “geeks." La popularité est croissante depuis 5 ans chez les enfants et les adolescents. “Les mangas font partie d’une pop culture transmise par les parents spectateurs du Club Dorothée au début des années 90”, illustre Audrey Wierowicz, créatrice du site web Génération Disney . Connu à la télévision française avec Goldorak, les mangas ont traversé le temps. Aujourd’hui, les français sont les deuxièmes consommateurs de mangas ou anime japonais… derrière les japonais eux-mêmes !

Aucun risque pour les parents

Les mangas ne sont pas dangereux pour les enfants ! “Il y a des classes de mangas en fonction du public : enfant, adolescent adulte... Il y a toujours une classification qui correspond à la norme française. Il y a des comics américains bien plus dangereux” rassure Audrey Wierowicz.

Une seule limite : celle du budget. 70 euros pour trois figurines mangas au HeroFestival 2022, ouvert de 9h30 à 18h30 au Parc Chanot ce dimanche 6 novembre. Comptez 12 euros l'entrée du dimanche pour les enfants de moins de 12 ans, 18 euros pour les plus de 13 ans et les adultes. Au-delà des mangas, le HeroFestival fait également la part belle aux dessins animés et comics !

L'Ours Totoro se mérite : 75 euros par figurine ! © Radio France - Alexandre Lepère

Les figurines des mangas japonais sont recherchés par les jeunes visiteurs du HeroFestival2022 © Radio France - Alexandre Lepère

40 000 visiteurs sont attendus ce samedi 5 et ce dimanche 6 novembre © Radio France - Alexandre Lepère