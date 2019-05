EN IMAGES - La grande plage des Sables noire de monde pour l'Ascension

Vendée, France

A peine le temps de garer le camping-car, "on vient d'arriver, on s'installe ! Le temps de déplier la table". Une vague de touristes est attendue ce weekend, en tout cas ceux qui ont survécu aux bouchons sur la route, pour le premier vrai pont estival de l'année. Et le temps est au rendez-vous : on attend entre 21° et 29° sur le remblai des Sables-d'Olonne.

Première glace, premier coup de soleil : c'est déjà l'été aux Sables. © Radio France - Marc Bertrand

Venus de Nantes, Angers, Blois et bien sûr de région parisienne, pour un premier bain, ou pour les festivités prévues aux Sables d'Olonne.

Farniente sablais vu du remblai. © Radio France - Marc Bertrand

La Vendée Va'a bat son plein, et le Vendée Air Show, un meeting aérien attend 100.000 personnes sur le remblai pour admirer les voltiges de la patrouille de France.

Yeux de mouche pour scruter le touriste en détresse. © Radio France - Marc Bertrand