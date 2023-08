EN IMAGES - La mémoire des prisonnières de la Citadelle de Doullens honorée par une exposition de street-art

Quand une ancienne prison pour femmes se transforme en galerie d'arts, à la Citadelle de Doullens dans le nord de la Somme. Pendant un siècle, de 1856 à 1959, ce mitard a accueilli des femmes au comportement jugé "déviant" à l'époque : les filles-mères, les prostituées notamment. En entrant dans ce bâtiment, les souffrances du passé sont encore perceptibles. Un collectif d'artistes a tenu à honorer la mémoire de ces détenues dans une expo qui s'est parfaitement adaptée au lieu. France Bleu Picardie vous y emmène en sons et en images.

"Une atmosphère chargée d'histoire et de beauté"

Dans cette ancienne prison, le silence écrasant est à peine troublé par le souffle du vent qui entre dans les cellules. "C'est une atmosphère impressionnante, chargée d'histoire et de beauté", décrypte Yann Colignon, directeur artistique du collectif d'artistes Curb, basé à Amiens.

Une œuvre qu'on admire en regardant par la trappe d'une porte, rentrée à l'intérieur de la geôle : "une cellule dans la cellule". © Radio France - Jeanne Daucé

L'ancien mitard de la Citadelle de Doullens a été laissé "dans son jus : il ne fallait surtout pas toucher à la rouille, aux peintures qui s'écaillent". © Radio France - Jeanne Daucé

Le texte se mêle parfois aux coups de peinture. Des poésies sont inscrites dans certains cachots, comme le poème 'Transgression', du nom de l'exposition, signé Charles Louis : "Je fête le serpent, je jouis de l'adultère, je fume, je bois, je mens... Je dilapide l'argent, je renie père et mère, j'abandonne l'enfant", disent les premiers vers. Ce poème, comme l'exposition, honorent la mémoire des prisonnières de la citadelle de Doullens. Entre 1856 et 1959, ces femmes étaient enfermées pour des comportements jugés déviants voire délinquants à l'époque - les grossesses hors mariage par exemple. Ce poids de l'histoire, Yann Colignon et ses artistes l'ont ressenti : "Il ne fallait pas se planter", résume-t-il.

Une œuvre en mémoire de la plus célèbre évadée de Doullens

Respecter ce mitard c'est aussi honorer sa plus célèbre évadée, la romancière Albertine Sarrazin. Les pages de plusieurs exemplaires de son livre le plus connu, L'Astragale, ont été soigneusement découpées, teintes dans différents tons de noirs, et collées dans toute la cellule et sur la fenêtre. Le visage de l'auteure, décédée à 29 ans, occupe tout un mur de cellule et fixe le visiteur.

Le visage d'Albertine Sarrazin, l'évadée la plus célèbre du mitard, fixe le visiteur. © Radio France - Jeanne Daucé

"On ne ressort pas indemne de cet endroit"

Cette exposition "Transgression" permet à Ludovic Moignet, le directeur de Somme Patrimoine de valoriser autrement l'ancienne prison de la citadelle de Doullens : "L*'important était de garder la rouille, les peintures écaillées...** laisser le lieu comme on l'a récupéré en 2018, et le transcender avec le collectif Curb. On a laissé et mis en évidence les inscriptions des détenues, dont la plus connue : 'Pour Auguste, je fais huit jours de mitard !' On ne sait pas ce qu'il s'est passé entre ces deux-là, mais ça laisse place à l'imagination !*" sourit Ludovic Moignet.

Pour le directeur de Somme Patrimoine, impossible de ne pas ressortir bouleversé de cette exposition : "On est en totale autonomie : le visiteur se laisse donc vite absorber par l'endroit... C'est impossible de ressortir indemne d'ici, chaque passant verse une larme. Les artistes aussi ont été très émus, on le voit dans leurs œuvres", conclut Ludovic Moignet.

Depuis la mi-avril, 5.000 visiteurs ont admiré cette exposition. Elle reste ouverte encore jusqu'à cet automne au moins, du mercredi au dimanche entre 10h et 18h.

