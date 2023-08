EN IMAGES - La montée de l'Aubisque sous la pluie pour sa 36e édition

Environ 360 coureurs se sont élancés pour l'ascension du col de l'Aubisque ce dimanche 27 août. Certains marchaient, d'autres couraient, accompagnés des nuages et de la pluie, et surtout le bonheur d'arriver au bout de plus de 18 km de montée.

Plusieurs centaines de personnes se sont élancées dans la montée du col de l'Aubisque, depuis Laruns, ce dimanche 27 août. © Radio France - Jeanne Maisiat La 36e édition de la montée de l'Aubisque a eu lieu ce dimanche 27 août. C'est Clément d'Anastasi qui est arrivé le premier en haut en 1h19 dans la catégorie course sur route, au terme de plus de 19km d'ascension. La pluie et les nuages ont accompagné les 362 coureurs, toutes catégories confondues, qui se sont élancés aux environs de 8h du matin. Certains ont choisi de monter en rollers, d'autres en patins ou encore sur des échasses. Au départ de la montée de l'Aubisque, ce dimanche 27 août. © Radio France - Jeanne Maisiat Le premier point de ravitaillement était situé 11 km après la ligne de départ. © Radio France - Jeanne Maisiat Un échassier était de la partie. © Radio France - Jeanne Maisiat À l'arrivée, des poubelles pleine de glace étaient présentes pour détendre les pieds des coureurs. © Radio France - Jeanne Maisiat Les échasses aussi ont le droit à leur bain de glace. © Radio France - Jeanne Maisiat