EN IMAGES - La Noce 1900 d'Athée célèbre le patrimoine culturel mayennais

Comme tous les deux ans depuis plus de 30 ans, la village d'Athée organise son spectacle en patois, La Noce 1900... L'histoire d'un couple d'agriculteurs qui cherche à marier leur fille, "la Louise", et qui plonge le spectateur dans la vie à la ferme au début du siècle précédent.

C'est l'effervescence dans le village d'Athée ! Tous les deux ans, les habitants sont mobilisés pour La Noce 1900, un spectacle de théâtre de 4h qui transporte le spectateur dans la vie de la ferme en 1900. Pour que l'immersion soit totale, les dialogues sont en patois. L'occasion pour les plus jeunes de découvrir la langue de leurs ancêtres et pour les plus anciens de réentendre la voix de leurs parents ou grands-parents. "J'vas vous raconte' c't'affér'-là !"

La Noce 1900, une affaire de famille. © Radio France - Adrien Toffolet

La scène est divisée en plusieurs plateaux, intérieur et extérieur de la ferme. © Radio France - Adrien Toffolet

Les décors sont somptueux, et les costumes sont parfois d'époque. Elles sont 12 bénévoles à s'occuper des tenues de tous les comédiens. Un véritable travail de titan, de couture, mais aussi de recherche à partir de vieilles photos. Jacqueline Lardeux, en charge des tenues :

Plus de 1500 pièces de costumes sont utilisées pendant le spectacle... © Radio France - Adrien Toffolet

L'équipe n'a encore jamais compté le nombre exact de chaussures en stock. © Radio France - Adrien Toffolet