EN IMAGES - La Nuit des Chimères fait son grand retour au Mans pour tout l'été

L'an dernier, c'était Antoine de Saint-Exupéry et son Petit Prince, qui étaient à l'honneur. Pour cet été, c'est au tour de Jean de la Fontaine de s'attirer les honneurs de la Nuit des Chimères au Mans. A partir de ce vendredi soir, et pour tout l'été, un film retraçant quelques-unes de ses plus célèbres fables sera projeté sur les murs de l'enceinte romaine.

"On a tous appris ses fables pendant notre enfance, et c'est ce que j'aime, ce retour à l'enfance", explique l'artiste à l'origine du film Nicolas Boutruche. Vous y retrouverez des classiques comme "La Cigale et la Fourmi" ou "Le corbeau et le renard" qui termine l'œuvre - "ma fable préférée visuellement", confie l'artiste. Mais aussi des moins connues comme "Le cerf se voyant dans l'eau" par exemple.

L'artiste Nicolas Boutruche, devant son film sur Jean de la Fontaine. © Radio France - Arthur Blanc

Mais outre Jean de la Fontaine, tout un parcours vous sera proposé tout au long de l'été, autour notamment de la cathédrale, de la cité Plantagenêt et de la muraille. Sur la façade de la première, c'est également un son et lumière qui est proposé aux passants avec le retour des anges, déjà aperçus l'an dernier.

L'ouverture du son et lumière sur la façade de la cathédrale. © Radio France - Arthur Blanc

Une vingtaine de visages

Il sera temps ensuite de déambuler dans le secteur, à la rencontre d'une vingtaine de visages projetés sur des arbres, pour marquer la dimension écologique de l'œuvre. Le photographe Philippe Echaroux officie pour la deuxième fois sur la Nuit des Chimères. L'an dernier, en pleine épidémie, il a mis en avant des salariés des première et deuxième lignes. Cette fois-ci, ce sont des Manceaux anonymes. "Pour vraiment parler à tout le monde", confie-t-il.

Les silhouettes sont impressionnantes sur le chemin. © Radio France - Arthur Blanc

Pour en profiter, vous avez jusqu'au 12 septembre prochain. Pendant deux heures, dès la tombée de la nuit, vous pourrez ainsi suivre ce chemin lumineux et sonore dans le centre du Mans.