De la couleur, de la folie et beaucoup de sourires... Un millier de paradeurs a pris d'assaut les rues du Mans hier soir pour la grande parade 2018 de Le Mans fait son cirque.

Le Mans, France

Enfants, adultes, personnes âgées, handicapés, centres de loisirs, centres sociaux, troupes amateurs et artistes professionnels... Ils étaient un millier à défiler dans les rues du Mans ce samedi soir pour la grande parade de Le Mans fait son cirque, organisée cette année sur le thèmes des huit continents : Amérique du nord et du sud, Afrique, Asie, Europe, Antarctique... Et le tristement célèbre continent de plastique ! Retour en images sur cette soirée haute en couleurs.