La grande parade a donné le top départ du festival Off d'Avignon ce jeudi 6 juillet. Les troupes se sont rassemblées place des Carmes, avec costumes et instruments de musique, dans la bonne humeur, direction le village du Off, rue Bouquerie. Cet évènement festif et joyeux marque le début des festivités.

"On est stressé, mais on a hâte", explique Hugo, un comédien. Et ces mots résument bien l'état d'esprit du moment.

La parade 2023 dans les rues d'Avignon © Radio France - Camille Labrousse

Style minimaliste pour cette troupe de théâtre lors de la parade du Off 2023 © Radio France - Camille Labrousse

