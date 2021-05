EN IMAGES : la piscine du parc à Belfort achevée, son ouverture annoncée pour le 9 juin

Son ouverture était annoncée pour le printemps 2020 : un an plus tard les travaux de la piscine du parc de Belfort sont enfin achevés. Le chantier a pris du retard en raison de la crise sanitaire. Mais ce complexe de 3300 mètres carrés, ses bassins, ses vestiaires, ses espaces de loisirs et de détente ont fini par sortir de terre. "Ca y est ! s'exclame Laurence Besancenot, la vice-présidente au Grand Belfort en charge des équipements sportifs. On attend les autorisations mais a priori, oui, on pourra ouvrir cet été. L'ouverture, normalement est prévue le 9 juin."

Trois euros l'entrée

Cet équipement représente un investissement de 13 millions d'euros, qui "répondait aux besoins, au niveau des plans d'eau", justifie l'élue. Une piscine de haut-standing, certes, mais accessible à tous selon Laurence Besancenot. "Nous n'avons pas changé les prix par rapport à [l'ancienne] donc les tarifs restent à trois euros pour une durée illimitée dans les bassins." L'accès au sauna, hamam et jacuzzi, lui, sera de douze euros les deux heures, avec un accès autorisé aux bassins.

La piscine du Parc à Belfort. © Radio France - Marie Roussel

La piscine du Parc à Belfort, aux normes d'accessibilité. © Radio France - Marie Roussel

La piscine du parc pourra accueillir jusqu'à 2250 personnes en simultanée l'été, en temps normal (hors protocole covid) et 675 personnes en hiver.

La piscine du Parc à Belfort, l'espace jacuzzi. © Radio France - Marie Roussel