EN IMAGES - La rassemblement des passionnés de Cox et Combi Volkswagen à Pithiviers-le-Vieil

Le mini-bus compact de la marque allemande sorti dans les années 50 connait un renouveau incroyable depuis une dizaine d'année. Confirmation de ce succès au 6e rassemblement de l'association Cox'Pith' à Pithiviers-le-vieil qui continue d'ailleurs ce dimanche 28 mai. Le dernier en date c'était avant le COVID en 2018. Cette année, près de 200 véhicules sont attendus dont près de la moitié des fameux Combi.

Attention, rouler en combi c'est un sacré budget. Comptez entre 35.000 et 80.000 euros selon les modèles pour les plus anciens et les mieux équipés.