EN IMAGES - La renaissance du Château de la Grève à Saint-Martin-des-Noyers en Vendée

Le Château de la Grève à Saint-Martin-des-Noyers en Vendée va bénéficier du prochain loto du patrimoine pour l'aide à sa restauration. L'édifice est ouvert au public ce week-end (samedi et dimanche) à partir de 10 heures à l'occasion des journées du patrimoine. Le château a été construit à l'époque médiévale. Il en reste de magnifiques cheminées, des murs en pierre et une charpente d'époque. Le défi pour son propriétaire qui l'a racheté en 2020 est de mettre le principal édifice hors d'air et hors d'eau.

"Il faut être un peu fou et aimer se faire du mal", Boris Racaud

"J'ai toujours aimé l'architecture et le patrimoine, explique Boris Racaud, c'est vraiment l'amour des bâtiments anciens et des vieilles pierres. C'est une passion dévorante. Le but de la restauration n'est pas d'y habiter, mais de le sauvegarder". Les premiers travaux ont été chiffrés à 500.000 euros. Boris Racaud connaîtra à la fin de l'année l'aide apportée grâce au loto du patrimoine.

Boris Racaud et son épouse ont acheté le château en 2020 © Radio France - Yves-René Tapon

Le château de Saint-Martin-des-Noyers © Radio France - Yves-René Tapon

L'intérieur du château est riche en grandes cheminées d'époque médiévale © Radio France - Yves-René Tapon

La charpente d'époque dans l'une des tours du château © Radio France - Yves-René Tapon

