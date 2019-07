EN IMAGES - La Roche-sur-Yon : les enfants reconstruisent la statue de Napoléon... en LEGO!

Vendée, France

Quarante mille briquettes dans des innombrables bacs, c'est à en faire rêver plus d'un. A la médiathèque Benjamin Rabier de La Roche-sur-Yon, des groupes d'enfants ont entamé vendredi la construction d'une réplique de la statue équestre de Napoléon qui trône sur la place éponyme, et qui vient d'être classée monument historique par le ministère de la Culture.

des tours-échafaudage supportent le corps de la statue le temps qu'elle soit consolidée. © Radio France - M. B.

40.000 briques, presque 200 étages

La statue, la vraie, a été modélisée grâce à un drone par la société Brickevent, spécialisée dans les constructions monumentales en Légo. Constituée de 40.000 briques accumulées sur presque 200 étages, elle fera environ deux mètres de haut. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît.

Enfants, parents, animateurs, tout le monde s'y met, et ce n'est pas simple. © Radio France - Marc Bertrand

Une première mondiale ?

Pour réaliser une reconstitution la plus fidèle possible, chaque étage de brique est réalisé à part sur un patron en papier, puis apposé sur la statue. "C'est la toute première fois qu'on fait réaliser ce travail par des enfants, et non par des professionnels. Il a fallu trouver cette technique pour que ce soit réalisable dès 6 ans, et pour l'instant ça marche plutôt bien", assure Gaëlle Vincent de Brickevent.

Chaque étage de la statue est réalisé à part sur un patron pour bien disposer les pièces. © Radio France - M. B.

La statue devrait être terminée ce samedi soir... mais elle restera affublée d'échafaudages en Légo eux aussi avant d'être consolidée avec de la colle. La version finale de la statue sera exposée début septembre à la médiathèque, avant, peut-être un jour, d'aller ailleurs. Au musée Napoléon ? "C'est possible", répond la mairie.