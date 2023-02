EN IMAGES - La Saint-Vincent de Dijon a célébré son vignoble

Dijon a aussi sa Saint-Vincent ! Elle s'est déroulée ce dimanche 12 février 2023 en présence de nombreuses confréries, mais aussi du maire de Dijon, François Rebsamen, et du préfet de Côte-d'Or, Franck Robine. L'engouement de cette fête est bien moins important que celle de la Saint-Vincent tournante , mais pour les organisateurs, l'association de Secours mutuel de Saint-Vincent de Dijon, c'était un événement incontournable pour rendre hommage au vignoble dijonnais. Peu connu, ils a pourtant eu ses siècles de gloire avant l'urbanisation de la ville.

Une renaissance des vins dijonnais

Il y avait autrefois de très belles parcelles à Dijon et aux alentours. Guillaume Grillon, historien et spécialiste du vin, en sait quelque chose. "Depuis les premiers siècles du Moyen-Âge, il y avait de la vigne jusqu'au début du XXᵉ siècle, raconte-t-il. L'urbanisation a fait disparaître tout ça, mais il y avait un grand vignoble." On parle là de plus de 1000 hectares de vignes sur le territoire de la ville à l'époque, trois à quatre fois plus qu'aujourd'hui. "Au départ, c'était de la qualité. Les vins de Dijon se vendaient plus cher que les vins de Gevrey jusqu'à la fin du XVIᵉ siècle, explique Guillaume Grillon. Et après, les choses ont évolué et le vin de Dijon est devenu un vin plus commun, destiné à abreuver la population de la ville."

Et maintenant ? On observe une renaissance des vins dijonnais. Pierre Derey est le président de l'association de Secours mutuel de Saint-Vincent de Dijon. Il est aussi producteur sur le Clos des Marcs d'Or à la Fontaine d'Ouche, mais pas seulement. "Mon père et mon oncle ont mis en valeur également le Montrecul dans à la fin des années 1960, qui est un lieu-dit dijonnais, décrit-il. Je suis né à Dijon, donc je suis très attaché à cette ville. C'est une ville qui me tient à cœur et les vignes qui pourraient être plantées à Dijon me tiendront encore plus à cœur." En attendant, le projet d'une appellation d'origine contrôlée au nom de "Bourgogne Dijon" est en ce moment sur le bureau de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

