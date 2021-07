EN IMAGES - La saison estivale commence bien à La Montagne des Singes, "on reste positif"

Ce week-end, la saison estivale a bel et bien commencé à La Montagne des Singes, parc animalier incontournable de l'Alsace. Depuis ce samedi, le site a élargi ses horaires pour un accueil optimal des visiteurs. Vous pouvez aller admirer ces drôles de macaques de Barbarie, de 9h30 à 18h non stop et tous les jours.

Les visiteurs peuvent aussi réserver leurs places sur le site internet du parc. © Radio France - Lauriane Havard

Du monde pour assister au nourrissage des macaques de Barbarie. © Radio France - Lauriane Havard

Un bol d'air avec les singes et sans masque !

Ambiance détendue ce samedi sur les chemins du parc animalier. Ici, les visiteurs ont le sourire jusqu'aux oreilles et on le voit bien car ils ne portent pas de masque. "On est en plein air, le site est vaste donc on peut profiter librement" explique le directeur du site, Guillaume de Turckheim. Les curieux discutent avec les guides et s'extasient devant ces drôles de singes ! "C'est la première fois que j'en vois, c'est impressionnant ! Ils sont parfois drôles et bizarres" raconte Antoine, 10 ans. Le jeune garçon vient pour la première fois alors qu'il habite tout près. "Cet été, on a décidé de visiter notre région" explique son père, ému de revoir le parc qu'il a connu étant enfant.

Séance photo avec les stars de La Montagne des Singes. © Radio France - Lauriane Havard

Sur le chemin, les guides sont là pour fournir des explications aux visiteurs. © Radio France - Lauriane Havard

Rester positif malgré le contexte sanitaire fragile

Voir déambuler les visiteurs avec le sourire suffit presque à combler le directeur de La Montagne des Singes. Presque, car l'année dernière le parc animalier a perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaires et ce devrait être la même chose cette année. "On sait que cela va encore être difficile... Mais on est là et heureux d'être ouvert, de fournir du travail à nos saisonniers aussi" souligne Guillaume de Turckheim. Depuis la réouverture le 19 mai, la fréquentation est bonne. Le seul bémol c'est la clientèle étrangère qui est beaucoup moins présente cet été. "Mais on compte sur les Alsaciens et ceux qui viennent d'autres régions ! Il faut rester positif et d'ailleurs on a des projets pour 2022, avec de nouvelles structures...". En attendant, toute l'équipe espère travailler jusqu'à la fin de la saison, en novembre.