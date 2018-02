C'est reparti pour une 20ème saison à la Vallée des Singes. Pour la quatrième année, le parc rouvre dès les vacances de février et non plus en mars/avril comme avant. Les 450 animaux ont pu accueillir une centaine de visiteurs.

Romagne

Le rythme ne change pas particulièrement mais il y a des visiteurs en plus. Lors du nourissage Yaoundé le mâle dominant a bien du mal à accepter du public : "Il tousse, il me fait comprendre qu'il est inquiet qu'il y ait du monde autour de moi" explique Pierre le soigneur du secteur gorille. Car d'habitude le nourissage se fait aussi dehors quand il ne fait pas trop froid mais surtout seul.

Les singes font comprendre à Pierre qu'ils ont froid. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Pendant l'hiver, les gorilles restent majoritairement à l'intérieur. Alors il faut s'organiser pour les soigneurs :" on doit nettoyer les espaces intérieurs, comme ils sont dedans on va les faire bouger d'un espace à un autre et nettoyer là où les gorilles ne sont pas" explique Magalie Bouyer, ancienne soigneuse et responsable de la pédagogie à la Vallée des Singes.

Il est aussi possible d'apercevoir les gorilles depuis l'intérieur. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Mais le nettoyage peut aussi se faire avec les singes dans l'enclos. C'est le cas avec les saïmiri "là on sert de trampoline et soudainement notre éponge les intéresse beaucoup" s'amuse Magalie Bouyer.

Un saïmiri à la recherche de vers de farine. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

La Vallée des Singes en chiffres

450 animaux

34 espèces différentes

18 hectares